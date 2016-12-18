Конструкторы донецкого ПКТИ разработали универсальную косилку

Продолжатель традиций основанного в 1965 году Донецкого проектно-конструкторского института, государственное предприятие «Донецкий проектно-конструкторский технологический институт» (ПКТИ) ДНР поделился своей новой разработкой.

Сотрудники института разработали собственную модель роторной косилки, применимой в условиях как городской застройки, так и сельской местности. Об этом сообщил директор института Владимир Кыткин.

«Ученые нашего института разработали собственный вариант роторной консольной косилки. Она мобильна, надежна в работе, экономична и способна скашивать траву как в поле на больших массивах, так и на ограниченных городских участках. Следовательно, наша разработка пригодится как работникам сельского хозяйства, так и коммунальщикам», – сказал Кыткин.

Косилка отличается от аналогов небольшими габаритами и обладает двумя режущими аппаратами. Агрегатируется с тракторами МТЗ, Т-25 и Т-40, ширина захвата полосы – 1,7 метра. Косилка легко перемещается по любому виду дорог. За час способна обработать площадь в полтора гектара.

«Проект культиватора и его рабочая документация предложены предприятиям ДНР для дальнейшей организации производства агрегата и пополнения парков сельскохозяйственной и коммунальной техники», – отметил собеседник агентства.

Сегодня в составе Донецкого проектно-конструкторского технологического института ДНР работает шесть отделов. Учреждение специализируется на разработке нестандартного и теплотехнического оборудования, проектировании и модернизации котельных, внутренних инженерных сетей, оборудования и технологических линий.