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Всемогущие хакеры: «Киевэнегро» обвиняет их в том, что половина столицы Украины осталась без света

опубликовано alex1943 в Вс, 18/12/2016 - 17:48 Новость: тема тэги гео
kievenergo
Без электричества провели минувшую ночь жители сразу нескольких районов Киева. В полной темноте остались обитатели Оболонского, Подольского, Соломенского и Святошинского районов столицы Украины. Электричества были лишены жители поселка Гостомель, а также городов Ирпень и Буча — все расположены в Киевской области.

В «Киевэнерго» главной версией обесточивания огромной территории называют деятельность хакеров.

По словам главы НЭК Всеволода Ковальчука половина Киева была обесточена из-за внешнего вмешательства. «Мы выясняем обстоятельства, уже работает комиссия. Пока основной версией является внешнее вмешательство через сети передачи данных. Наши специалисты по кибербезопасности обещают предоставить отчет в ближайшее время», - пишет Ковальчук на своей странице в Facebook.

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