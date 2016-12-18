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Химический анализ: Дамаск передал ОЗХО доказательства применения боевиками иприта

опубликовано Артем Бережецкий в Вс, 18/12/2016 - 18:03 Новость: тема тэги гео
. ОРУЖИЕ В СИРИИ
Международной миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) передали властям Сирии документальные доказательства применения боевиками вещества иприт, сообщил представитель национального органа САР по осуществлению Конвенции о запрещении химоружия Самер Аббас. Пробы, собранные российскими военными, будут доставлены в Гаагу для анализа в начале следующего года.

«Мы предъявили миссии все документы, они были проверены и приняты. Миссия ещё раз приедет в Сирию, чтобы забрать пробы, которые впоследствии будут проанализированы», — рассказал Аббас.

Это собранные экспертами российского ведомства свидетельства о применении 31 октября 2016 года в населённом пункте Маррет-Умм-Хауш провинции Алеппо мины, снаряжённой ипритом.

В состав международной миссии входят инспекторы из США, Великобритании, Австралии, Словакии и Словении. Миссия приняла только документальные свидетельства, которые опломбированы и оставлены на хранение в Сирии «до разрешения финансовых затруднений по доставке чартерным рейсом в Гаагу». Ориентировочно это январь 2017 года.

Представители миссии после передачи свидетельств применения боевиками химоружия ситуацию не комментировали. А когда обвинения в применении запрещённого химического оружия звучали в адрес сирийских властей, то запад отреагировал молниеносно.

Дамаск не раз был готов предоставить все доказательства применения химического оружия боевиками, однако международное сообщество каждый раз игнорировало эти заявления.

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