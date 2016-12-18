Химический анализ: Дамаск передал ОЗХО доказательства применения боевиками иприта

Международной миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) передали властям Сирии документальные доказательства применения боевиками вещества иприт, сообщил представитель национального органа САР по осуществлению Конвенции о запрещении химоружия Самер Аббас. Пробы, собранные российскими военными, будут доставлены в Гаагу для анализа в начале следующего года.

«Мы предъявили миссии все документы, они были проверены и приняты. Миссия ещё раз приедет в Сирию, чтобы забрать пробы, которые впоследствии будут проанализированы», — рассказал Аббас.

Это собранные экспертами российского ведомства свидетельства о применении 31 октября 2016 года в населённом пункте Маррет-Умм-Хауш провинции Алеппо мины, снаряжённой ипритом.

В состав международной миссии входят инспекторы из США, Великобритании, Австралии, Словакии и Словении. Миссия приняла только документальные свидетельства, которые опломбированы и оставлены на хранение в Сирии «до разрешения финансовых затруднений по доставке чартерным рейсом в Гаагу». Ориентировочно это январь 2017 года.

Представители миссии после передачи свидетельств применения боевиками химоружия ситуацию не комментировали. А когда обвинения в применении запрещённого химического оружия звучали в адрес сирийских властей, то запад отреагировал молниеносно.

Дамаск не раз был готов предоставить все доказательства применения химического оружия боевиками, однако международное сообщество каждый раз игнорировало эти заявления.