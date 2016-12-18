Драка в Николаеве с продолжением и применением огнестрелов

Управление патрульной полиции Николаева сообщило на своей странице в Фейсбуке, что в Николаеве группа мужчин устроила массовую драку с применением огнестрельного оружия.

«18 декабря около 6 часов утра патрульные получили сообщение о выстрелах во дворе многоэтажки, расположенной неподалеку от площади Победы. Два экипажа патрульных, которые прибыли на вызов, услышали крики во дворе и увидели драку с участием шести мужчин. Инспекторы задержали всех ее участников», - говорится в сообщении.

Все задержанные имели телесные повреждения, поэтому на место происшествия вызвали "скорую".

Установлено, что в развлекательном заведении возник конфликт между двумя жителями Ингульского района Николаева и четырьмя жителями Витовского района Николаевской области. Выйдя на улицу, один из николаевцев достал пистолет и произвел около 10 выстрелов в четырех противников.

Потерпевшим удалось скрыться с места происшествия. Двое николаевцев решили догнать беглецов и, сев в такси, поехали на их поиски. Увидев беглецов, они вышли из авто и снова начали стрелять. Между ними снова завязалась драка. В этот момент на место происшествия прибыли патрульные.

Неподалеку от места происшествия полицейские нашли предмет, похожий на пистолет.