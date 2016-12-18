В Тернополе покупатель выстрелил в охранника магазина

Ранения в бедро получил начальник охраны одного из торговых заведений, на массиве Дружба в областном центре. С пневматического пистолета в мужчину выстрелил один из посетителей.

По словам продавцов магазина, злоумышленника и его подружку они хорошо знают и всегда за ними следят, когда те заходят в магазин. Ведь лица злоупотребляют наркотиками, поэтому кражи для них — дело привычное.

Вчера около девяти часов нежелательные клиенты снова наведались в магазин. Сначала зашла женщина, но продавцы, заметив ее, стали спроваживать из торгового заведения. Вдруг забежал 39-летний житель Тернополя и начал конфликтовать. Чтобы успокоить посетителя, начальник охраны попросил его покинуть магазин, на что злоумышленник неожиданно отреагировал выстрелом из оружия.

Об инциденте посетители магазина сообщили полицейским. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что злодей выстрелил из пневматического пистолета. Охранник получил телесное повреждение в виде-пулевого ранения бедра. Его госпитализировали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного производства, сообщают в секторе коммуникации ЧП Тернопольской области.