Главная

В Тернополе покупатель выстрелил в охранника магазина

опубликовано vinodelov в Вс, 18/12/2016 - 18:08 Новость: тема тэги гео
пистолет

Ранения в бедро получил начальник охраны одного из торговых заведений, на массиве Дружба в областном центре. С пневматического пистолета в мужчину выстрелил один из посетителей.

По словам продавцов магазина, злоумышленника и его подружку они хорошо знают и всегда за ними следят, когда те заходят в магазин. Ведь лица злоупотребляют наркотиками, поэтому кражи для них — дело привычное.

Вчера около девяти часов нежелательные клиенты снова наведались в магазин. Сначала зашла женщина, но продавцы, заметив ее, стали спроваживать из торгового заведения. Вдруг забежал 39-летний житель Тернополя и начал конфликтовать. Чтобы успокоить посетителя, начальник охраны попросил его покинуть магазин, на что злоумышленник неожиданно отреагировал выстрелом из оружия.

Об инциденте посетители магазина сообщили полицейским. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что злодей выстрелил из пневматического пистолета. Охранник получил телесное повреждение в виде-пулевого ранения бедра. Его госпитализировали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного производства, сообщают в секторе коммуникации ЧП Тернопольской области.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!