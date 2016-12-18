Очень хочется обратно

Известный украинский политический обозреватель Ростислав Ищенко отметил , что в Москве «зашевелились регионалы». Он оценивает их в настоящее время как «жалких оппозиционеров», в 2014 году «подаривших Украину» путчистам. Именно бездействием правящей тогда на Украине партии были фактически парализованы инициативы спецподразделений МВД по разгону организованного из американского посольства Евромайдана. Аналогично была провалена и деятельность так называемого «Антимайдана».

Вместо реального сопротивления наступлению бандеровщины на Украине было организовано "фейковое представление", которое предсказуемо закончилось провалом. Ростислав Ищенко уверен, что без самоустранения от борьбы за власть Партии регионов, победа Майдана на Украине была бы невозможна. Партия регионов олицетворяла партию власти, и поражение этой партии означала поражение Украины как государства. Теперь политические «эмигранты» вновь зашевелились, видя, как режим Порошенко все больше и больше теряет популярность. В общем, модель просматривается прежняя.

Если удастся спихнуть Порошенко, регионалы вновь рассчитывают вернуться и получить все то, что было прежде: кредиты Москвы, дешевый газ, доступ на российский рынок и не исключено – еще разок поторговаться по Крыму. Это будет очередным вариантом Украины «как прежде», то есть дружбы с западом при поддержке российских ресурсов. Нужна ли такая конфигурация Москве? С точки зрения интересов некоторых олигархов – возможно. С точки зрения геополитики и морали – это вредно.

Возможная новая «старая власть» не принесла счастья Украине и России раньше, не принесет этого и позже. «Непротивление злу насилием» в 2014 году является точно таким же преступлением, как и действия тех, кто двигал представителей Майдана во власть на киевских улицах. В конечном счете, за бездействие власти в Киеве заплатили жизнями жители Донецка и Луганска, некоторые украинские граждане и некоторые граждане России. Этого никто не забудет.

В России во внешней политике с некоторых пор стали размышлять об интересах русских. В таком случае, где эти русские проживают (в России или на Украине) нет никакой разницы. «Триумфальное возвращение» Партии регионов во власть на Украине не решит проблемы этой территории. Оно лишь прикроет или продолжит обострение прежних процессов и переложит их на будущее. После того, как Россия еще больше экономически ослабнет, все будет повторено с еще большим военно-политическим изуверством.

Очень глупо ставить в политике на людей, которые себя дискредитировали. Это лишь подчеркнет для Москвы факт ее внешнеполитической несамостоятельности. Точнее, факт внешнеполитической несамостоятельности российской олигархии и зависимости действующего политического руководства РФ от этой олигархии.