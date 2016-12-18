Украинские борцы с коррупцией хотят получить доступ к международным базам данных

Электронные декларации украинских чиновников, показавшие несметные и явно неправедно нажитые богатства, произвели фурор не только в стране майдана, но и далеко за ее пределами. Однако, далеко не все богатства оказались отражены в этих декларациях. В частности, в тени остались немалые зарубежные активы. Чтобы вытащить их на белый свет, нужно получить доступ к международным базам данным.

В этом убежден директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник (см. фото). «Имущества в Украине много, а еще больше его за рубежом, и оно совсем не попало в е-декларации. Это создает наибольшую проблему для ареста такого имущества», — заявил он на Международной конференции по возвращению активов. По словам главы НАБУ, из-за отсутствия единой базы данных имущества, зарегистрированного за рубежом, его поиск затруднен и растягивается на многие месяцы.

«Еще одним важным шагом для возвращения активов является подписанное на днях соглашение о сотрудничестве с Европолом, в которой НАБУ значится субъектом прямого обращения. Важно также, чтобы как можно быстрее заработало Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений», — отметил директор Бюро.

В целом, по информации НАБУ, в рамках уголовных производств, расследуемых детективами НАБУ, по состоянию на 1 декабря 2016 наложен арест на 433,6 млн грн, $79,79 млн, 7,1 млн евро, а также на другое имущество: ценные бумаги стоимостью $75,5 млн, 228 единиц сельскохозяйственной техники и комплектующих, 1 целостный имущественный комплекс, 53 нежилые помещения, 41 транспортное средство, 101 земельный участок, 32 дома и домовладения, 52 квартиры, золотые слитки, украшения, технику.

Напомним, только наличных денег и денег на банковских счетах у украинских чиновников высшего звена оказалось более 13 миллиардов гривен. Это, не считая разнообразной недвижимости, дорогих коллекций и драгоценностей.