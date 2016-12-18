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Донбасс: фронт гремит боями, потери с обеих сторон

опубликовано vinodelov в Вс, 18/12/2016 - 19:31 Новость: тема тэги гео
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Военкоры сообщают о наступлении украинской армии в направлении Дебальцево и Логвиново. «Ополчение его отбило. Сейчас по всей территории ЛДНР полная боевая готовность», — сообщают военные корреспонденты.

По свидетельству местных жителей, украинские оккупанты теперь не просто провоцируют, а реально начали массированную атаку с применением тяжелой артиллерии, танков, РСЗО и орудий крупного калибра. Ранее украинские войска на протяжении четырех часов обстреливали южные населенные пункты ДНР.

Сообщение от бойцов с передовой: «На Светлодарской дуге ВСУ совершили попытку прорыва при поддержке тяжелой артиллерии, обстановка на линии фронта напряженная. Как в ВСУ так и ВСН есть потери — и погибшие, и раненые. Со стороны Артёмовска ВСУ эвакуируют раненых вертолетами. Бой продолжается — тяжелая артиллерия. Горловка север, запад и юго-запад принять меры безопасности. ВСУ несколько раз использовали гаубицы 152 мм. Идет сильный арт бой, в том числе и в районе углегорского „выступа“. Также продолжается сильный бой в районе ЯБП-Аэропорт, там ВСУ так же используют ствольную арту и тяжелые минометы».

Напомним: ВСУ за минувшие сутки 960 раз открывали огонь по прифронтовым зонам ДНР. В селе Набережное на юге Республики повреждения от обстрелов получили три жилых дома.

Днем 18 декабря ВСУ обстреляли южные села ДНР — Безыменное, Коминтерново, Ленинское и Саханка. «Противник выпустил по территории Республики более 40 артиллерийских снарядов калибром 122 мм, 20 мин калибром 82 и 120 мм, а также по селу Ленинское произведено четыре танковых выстрела», — говорится в сообщении военного ведомства Республики.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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