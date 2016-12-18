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Жест доброй воли: ДНР передала украинской стороне военнопленного

опубликовано vinodelov в Вс, 18/12/2016 - 21:20 Новость: тема тэги гео
колодий

В воскресенье, 18 декабря, ДНР в одностороннем порядке передала украинской стороне военнопленного Тараса Колодия — так называемого «киборга», воевавшего в Донецком аэропорту.

Освобождение украинского военнопленного состоялось благодаря взаимодействию священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата УПЦ Киевского патриархата.

«Попал в плен 21 января 2015 года в аэропорту Донецка. — рассказал журналистам Тарас Колодий. — Обращались с нами тут нормально. Сам со Львова. Есть мама и братья. Они не знают, что меня сегодня везут из плена. Мы с мамой до этого общались. Она очень надеялась, что меня скоро поменяют».

Сообщается, что 19 декабря «киборг» Колодий будет в Киеве, откуда отправится во Львов. Стоит отметить, что к освобождению Тараса Колодия не имеют никакого отношения украинские чиновники, в частности, представитель Киева на минских переговорах Ирина Геращенко, яростная противница обмена пленных по формуле «всех на всех».

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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