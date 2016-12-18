«Приватбанк» на грани: экстренное заседание СНБО Украины и пустые банкоматы

Что будет с «ПриватБанком» днепропетровского олигарха Игоря Коломойского — национализация, банкротство или же он устоит на плаву, пока точно никто не знает. Но ситуация серьезная. Она стала основной темой заседания СНБО Украины вечером 18 декабря. Подробности пока не известны, но собрать Совет национальной безопасности и обороны было решено после того, как премьер-министр Владимир Гройсман не решился брать на себя ответственность и решать судьбу банка на заседании Кабмина. Если вопрос о национализации решится положительно, решение СНБО подпишет президент.

В это же время во многих городах Украины люди не могут снять деньги в банкоматах «ПриватБанка», они пусты. В городе Сумы 18 декабря жители были в панике. Кто-то не смог снять свои кровные, кто-то получить зарплатные деньги, а ведь скоро Новый год.

Аналитики это объясняют тем, что вкладчики и получатели денег, встревоженные информацией о возможном введении в банк временной администрации, тут же побежали забирать свои деньги. Они предостерегают: кончину банка могут спровоцировать как раз подобные паникеры. Руководство банка пока опровергает информацию о национализации финансового учреждения, тем более — о его банкротстве.

Первый заместитель председателя правления «ПриватБанка» Олег Гороховский сообщил: «Сама по себе национализация не имеет для вкладчиков и клиентов никаких последствий, так как просто приводит к смене собственников. Если бы государство хотело банк национализировать, то оно бы действовало без излишней публичности. Здесь же все по-другому: используя непонимание гражданами сути национализации, разгоняют панику для того, чтобы, по задумке организаторов, это привело к неплатежам и остановке банка».

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева отказалась комментировать ситуацию вокруг «ПриватБанка». Ранее она заявила о завершении до конца текущего года верификации докапитализации финансового учреждения, по итогам которой должно быть принято решение — выполнил банк программу докапитализации или нет.

Напомним: «ПриватБанк» — крупнейшее финансовое учреждение Украины, занимающее лидирующее положение в отрасли и обслуживающее треть всех вкладов в государстве. Его крах, если такое произойдет, аналитики сравнивают с крахом Сбербанка СССР. Оптимисты, правда, утверждают, что слухи о его кончине ходили не однажды, но каждый раз Игорю Коломойскому удавалось выходить сухим из воды.