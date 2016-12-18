Суровая донецкая зима: два бойца ВСУ в оккупированной Авдеевке замерзли насмерть

Об этом сообщил спикер минобороны ДНР Эдуард Басурин. Он рассказал, что двое военнослужащих третьего батальона 72-й бригады ВСУ, дислоцированного в Авдеевке, умерли от переохлаждения. Всего за последние дни 30% личного состава выбыло из строя по причине болезней.

«С наступлением холодов ВСУ столкнулись с проблемой массового заболевания военнослужащих в зоне „АТО“. Только в третьем батальоне 72-й бригады 30% личного состава находится на излечении, а двое военнослужащих умерли от переохлаждения», — сказал Басурин.

По его словам, из донесений командиров, перехваченных разведкой, известно, что госпитали, расположенные близко к прифронтовой полосе, переполнены солдатами ВСУ, медикаментов хронически не хватает.

По сообщениям волонтеров, за последние сутки в Днепропетровск прибыли два борта с ранеными и больными украинскими бойцами. Отмечаются серьезные простудные заболевания с тяжелыми последствиями.