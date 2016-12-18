«Днепр — Новороссия!» — надписи в центре украинского города
опубликовано vinodelov в Вс, 18/12/2016 - 22:04 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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«Днепр — Новороссия!» — надписи в центре украинского города
опубликовано vinodelov в Вс, 18/12/2016 - 22:04 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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Не надо идти на поводу
у укросмитья. Не "в Днепре (бывший Днепропетровск)", а "в Днепропетровске (теперь по укропски Днепр)".
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