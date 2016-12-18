«Днепр — Новороссия!» — надписи в центре украинского города

Украинцы все больше разочаровываются в майданной власти, многие понимают, что «революция достоинства» стал не дорогой в Европу, а дорогой ад.

Люди выражают свой протест по-разному. Так, в Днепре (бывший Днепропетровск) появились «сепаратистские» надписи. Утром их убирают, а на следующий день они появляются в новых местах.

Днепрянин Игорь Зуйков в социальной сети Фейсбук, рассказывая об активизации в городе «сепаратистов», выложил фото, сделанное в самом центре Днепра на ул. Ярослава Мудрого (бывшая Ленинградская). Она гласит: «Днепр — Новороссия!».

«Вот такие надписи увидел вчера на стене маслоэкстракционного завода, где делают „Олейну“ (марка подсолнечного масла), на ул. Ярослава Мудрого в 50 метрах от Центрального районного исполкома».