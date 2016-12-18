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«Днепр — Новороссия!» — надписи в центре украинского города

опубликовано vinodelov в Вс, 18/12/2016 - 22:04 Новость: тема тэги гео
Днепр Новороссия

Украинцы все больше разочаровываются в майданной власти, многие понимают, что «революция достоинства» стал не дорогой в Европу, а дорогой ад.

Люди выражают свой протест по-разному. Так, в Днепре (бывший Днепропетровск) появились «сепаратистские» надписи. Утром их убирают, а на следующий день они появляются в новых местах.

Днепрянин Игорь Зуйков в социальной сети Фейсбук, рассказывая об активизации в городе «сепаратистов», выложил фото, сделанное в самом центре Днепра на ул. Ярослава Мудрого (бывшая Ленинградская). Она гласит: «Днепр — Новороссия!».

«Вот такие надписи увидел вчера на стене маслоэкстракционного завода, где делают „Олейну“ (марка подсолнечного масла), на ул. Ярослава Мудрого в 50 метрах от Центрального районного исполкома».

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Не надо идти на поводу

опубликовано Vandal (не проверено) в Вс, 18/12/2016 - 22:46

у укросмитья. Не "в Днепре (бывший Днепропетровск)", а "в Днепропетровске (теперь по укропски Днепр)".

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