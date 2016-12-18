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Бои на Светлодарской дуге: потери ВСУ подтверждены официально

опубликовано vinodelov в Вс, 18/12/2016 - 22:33 Новость: тема тэги гео
бой

Вечером 18 декабря, штаб «АТО» признал серьёзные потери ВСУ в боях, которые идет целый день в районе Дебальцево. Дословно: «К сожалению, мы понесли потери. Пять военнослужащих погибли и шесть получили ранения: четверо бойцов получили легкие ранения и двое — средней степени тяжести».

Пресс-центр «АТО» собщает, что с 17:50 в районе Светлодарской дуги начались бои с применением крупнокалиберной артиллерии и минометов.

Чуть раньше о потерях среди оккупационных украинских войск в соцсети написал волонтер «АТО» Юрий Мысягин. Правда, по его данным, потери ВСУ больше, чем сообщает украинское командование. «У нас большие потери на Светлодарской дуге: 6 человек погибших и около 20 человек раненых. Возможно, больше»,- сообщает Мысягин.

Город Светлодарск расположен на северо-востоке Донецкой области, недалеко от крупного железнодорожного узла — города Дебальцево, входит в Горловско-Енакиевскую агломерацию. Ближайшие города: Углегорск, Дебаотцево, Горловка; поселки — Луганское, Мироновский, Гольмовский; села — Троицкое, Покровское, Ильинка.

Светлодарск, а также прилегающие к нему поселения, образуют так называемую «светлодарскую дугу», а сам город находится практически на линии разграничения (фронта).

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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