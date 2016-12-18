«Курильский гамбит» в рамках продолжения политики концессий

Как свидетельствуют СМИ, около 54% японцев негативно оценили результаты визита президента Путина в Японию. Рейтинг японского премьера якобы резко снизился (примерно на 6%). Положительно оценивают итоги прошедших переговоров около 39% опрошенных. Сам Синдзо Абэ придерживается мнения противоположного. Он заявил, что визит Владимира Путина способствовал «новому взлету японо-российских отношений». По итогам переговоров дан старт консультациям на пути заключения мирного договора между странами.

Для начала определены параметры «совместной хозяйственной деятельности» Японии и России на южных Курильских островах. То есть, в результате визита острова стали субъектами совместного хозяйственного пользования пока под юрисдикцией России. Теперь российские пограничники, надо полагать, будут помогать японским бизнесменам.

В Газпроме не скрывают своей радости от сближения с Японией, поскольку это сулит строительство нового газопровода в Японию. По подверженному частым землетрясениям морскому дну. В настоящее время японцы закупают российский газ в сжиженном виде на Сахалине. Кроме того, Алексей Миллер рассчитывает увидеть японских инвесторов в еще одном проекте – строительстве предприятия СПГ в районе порта Усть-Луга. Японцы уверены в «любви» российского руководства к газотранспортным проектам в обмен на отказ от юрисдикции над четырьмя островами Южно-Курильской гряды. Однако, на данном этапе стороны решили начать с экономики.

Было заключено несколько десятков соглашений. Среди них сотрудничество в области геологии и недропользования. Японские корпорации займутся разведкой и добычей углеводородов на (пока еще) российском шельфе. Президент Путин сам обозначил российскую позицию, заявил, что пришло время закончить по островам игру в «исторический пинг-понг». В итоге на российской территории начинается «совместная экономическая деятельность». Данная деятельность является этапом к заключению мирного договора. Такая форма расширения влияния Японии называется «стратегическим сотрудничеством». Инвестиции японских коммерсантов оцениваются в 2,5 млрд. долларов.

В ходе визита глава российского государства и японский премьер-министр (император не пожелал встречаться) обменялись памятными подарками. Президент РФ подарил руководителю японского правительства самовар из меди и дерева и картину современного художника Игоря Разживина "Русская тройка в Коломенском". Синдзо Абэ ограничился репродукцией картины "Прибытие Путятина". Полотно на тему истории российско-японских отношений XIX века.

Таким образом, как сказал бы Михаил Горбачев в свое время, «процесс пошел». В ход пошло очередное советское наследство. До этого нечто подобное происходило в отношении Китая и Норвегии. Фактически российское руководство дало старт колонизации Курильских островов Японией. Что получится дальше из «Курильского Косова» даже не экономистам вполне понятно.

Сделка по островам очень хорошо характеризует внутреннюю политику России. Наверху борются две группы либералов, либералы – финансисты и либералы – сырьевики. Обе партии используют «голодранцев – патриотов» как «политическое быдло» и массовку в свою пользу. Одни Майдан организовывают, другие его предотвращают. В целом сделки по продажам пакетов государственных компаний иностранцам и «сдачи землицы в аренду» можно назвать местечковой «политикой концессий». Если стоит задача удовлетворения личных амбиций на фоне жадности российской олигархии, то все делается правильно. Страну ускоренным шагом продвигают к началу местного Майдана и внешняя и внутренняя политика этому всячески способствуют. Российская элита в условиях кризиса сырьевой экономики окончательно перестала обращать внимание на быдло. Политика Николая II на Дальнем Востоке современных политиков ничему не научила.

Между тем, есть еще очень важный момент, Москва может лишиться и стратегической поддержки Китая. КНР может начать более активную игру на пространстве СНГ исключительно в свою пользу. Или это уже не важно? Япония начинает экономическую колониальную экспансию в направлении Курильской гряды. Сил отказаться от данной повестки у российского руководства не оказалось. Конечно, клакеры приведут в пользу «новых подходов» 101 «геополитический довод». Однако, ответим на это заранее. Пускай, прежде чем советовать, попробуют поэкспериментировать на своем домохозяйстве. Возьмут и одну из комнат своей квартиры отдадут соседу в пользование. Вместе с населяющими эту комнату домочадцами.

Перспективный план спуска российского флага на Курильских островах открывает «ящик Пандоры» (после окончания Второй мировой войны и распада СССР) под названием распад Федерации. Как мы помним, именно против этого сырьевики с момента второй войны в Чечне и борются. Страна все еще большая, однако, активы как мы видим, на фоне мирового экономического кризиса, переходят к новым владельцам или поступают в пользование совместное. И главное, без всяких референдумов, просто явочным порядком. Если российское руководство решило подпереть свою довольно блеклую экономическую политику еще и «политической Цусимой», то можно считать, начало положено. Главное, как скажут уважаемые комментаторы, "финансовая блокада" прорвана.