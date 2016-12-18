Президент Порошенко: «Никого уже в шею на защиту Украины не гоним»

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что страна майдана якобы приостановила процесс мобилизации и направила все свои силы на повышение профессионализма контрактной армии.

«Сегодня на фронте есть только воины-контрактники. Я полностью остановил мобилизацию, и никого уже в шею на защиту Украины мы не гоним», - сказал он.

Президент добавил, что в армию идут исключительно добровольцы, которые ясно понимают, почему и для чего они это делают, и добавил: «Я горжусь тем, что удалось сделать за этот чрезвычайно короткий срок».

Однако факты говорят об обратном. Повестки на военную переподготовку сегодня приносят даже мужчинам почти пенсионного возраста. Призывают их, как сообщается официально, на учения. На самом деле они нередко оказываются на линии фронта без перспективы скоро вернуться домой.

«Анна - ньюс» недавно публиковала письмо жительницы Украины, которая рассказала о том, что на войну призывают ее немолодого и очень больного мужа. Мужчине далеко за 50. Но медкомиссия признала его «полностью здоровым».