В Одессе решили греть воду с помощью солнечных коллекторов, а тепло получать от сточных вод

В Одесском муниципалитете разработали и обнародовали энергетическую стратегию города до 2030 года. До этого времени город должен максимально отказаться от газа и перейти на альтернативные виды энергии.

Для жилых домов предлагается сократить расходы за счет установки приборов учета и предоставления кредитов из государственных и частных банков на утепление зданий. То есть планируется, кроме непосильных коммунальных платежей на горожан еще повесить кредиты.

Среди нововведений, которые будут внедрены, — солнечные коллекторы. Они устанавливаются на крышах и позволяют нагреть воду до 50-60 градусов. Кроме того, с помощью фотоэлектрических батарей от солнца предлагается получать и электрическую энергию. Также стратегия предполагает использование сточных вод для получения тепловой энергии.

Специалисты тем временем утверждают, что альтернативные виды энергии – это лишь небольшое дополнение к источникам традиционным. Даже Европа, где альтернативные виды получения энергии достаточно распространены, зависит от российского газа. Есть еще один существенный момент – вся эта «альтернатива» пока весьма дорогое удовольствие.