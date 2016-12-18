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ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, снаряды прилетели в жилой микрорайон

опубликовано vinodelov в Вс, 18/12/2016 - 23:26 Новость: тема тэги гео
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, снаряды прилетели в жилой микрорайон
Как сообщают жители Донецка в социальной сети Фейсбук, вечером 18 декабря ВСУ обстреляли окраину Киевского района Донецка. Отмечены попадания снарядов по улице Листопрокатчиков» рядом с домами №№5 и 10. Повреждены остекления подъездов, осколками посечена машина во дворе.

Сама улица Листопрокатчиков находится перед Путиловской рощей, куда ранее не раз прилетали вражеские снаряды, но теперь они ложатся ближе к центру района. Пострадал также детский сад. Вот что пишут дончане. «В общем, прилетело на Листопрокатчиков во двор садика для неполноценных деток… Детсадик - это то здание, которое высоким темным забором ограждено посреди 2-3-х этажных зданий»... «Я была на Листопрокатчиков в тот момент. Но мы не поняли, что был прилет. Сейчас звонила родителям, а они мне рассказали, что, оказывается, прилетело. Сосед ходил смотреть - возле 10- го дома повреждена газовая труба. Но уже починили»...

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