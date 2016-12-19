Сводка событий в Сирии за 18 декабря 2016 года

Оставшиеся боевики смогут покинуть Алеппо лишь после того, как представители вооруженных формирований выпустят из окружения 1200 жителей селений Фуа и Кефрайа в провинции Идлиб."Пока в безопасное место не прибудут жители Кефрайа и Фуа, ни один автобус с боевиками и членами их семей не начнет движение", говорится в заявлении сирийских властей.В Фуа и Кефрайе остаются в осаде около 20 тысяч человек. Населенные пункты окружены уже более трех лет. От рук террористов погибли порядка 2000 человек, около 400 из которых — дети.

Ранее боевики сожгли колонну автобусов, которая должна была эвакуировать мирных граждан из осажденных Фуа и Кефрая в провинции Идлиб (Фото 1).

По словам руководителя SOHR Рами Абдель Рахмана, инцидент произошел поблизости от осажденного боевиками н.п. Фуа.

Представитель боевиков сообщил агентству AFP, что, согласно новой договоренности, на первом этапе из Фуа эвакуируют 1250 человек и половину желающих покинуть восточные кварталы Алеппо. Затем будут вывезены 1250 человек из Кефрайи и оставшиеся люди из восточного Алеппо.

В настоящее время вывод оставшихся боевиков и членов их семей из восточного Алеппо прекращен.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Эрдоган провели телефонную беседу, в которой обсудили сирийский вопрос, в частности, проведение в Астане переговоров по Сирии. «Продолжен обмен мнениями по сирийской проблематике с акцентом на развитии ситуации в Алеппо, в частности — положении дел с завершением эвакуации из города мирных жителей и готовых к прекращению огня боевиков. Обсуждены вопросы, касающиеся проведения в Астане переговоров между представителями сирийского правительства и так называемой умеренной оппозицией»,— указано на сайте Кремля.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1068. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 94.

За сутки зафиксировано 28 обстрелов со стороны вооруженных формирований в провинциях Дамаск (15), Алеппо (9), Латакия (1), Хама (1), Дараа (1) и Эль-Кунейтра (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Голосование СБ ООН по проекту резолюции об эвакуации мирных жителей из Алеппо состоится в понедельник, текст хороший, заявил постпред России при организации Виталий Чуркин.

Власти Сирии передали Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) доказательства применения террористами химии. Речь идет о собранных экспертами Министерства обороны России свидетельствах использования иприта во время атаки на населенный пункт Маррет-ум-Хауш в провинции Алеппо.

Министерская встреча по Сирии с участием России, Ирана и Турции может пройти в Москве 20 декабря, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на информацию МИД Ирана.

Алеппо. В пункте временного размещения жителей Восточного Алеппо районе Шейх-Максуд, нуждающимся передано около 1,5 тонны продовольствия.

Боевики «Ахрар-аш-Шам» из минометов и стрелкового оружия обстреляли квартал Аз-Захра в городе Алеппо.

Группировки террористической организации «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия обстреляли кварталы Биньямин, Джамария, Харб Эль-Захра, Лерамон, Сукари, Маньян, Харазир и Салад-ан-Ансари.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для пострадавших мирных жителей города Алеппо.

Между правительством Сирии и вооружённой оппозицией достигнуто новое соглашение об эвакуации оставшихся боевиков и гражданских лиц из блокированных районов на юго-востоке города Алеппо, сообщает агентство Al-Masdar News.

Соглашение о прекращении огня позволит всем оставшимся в "котле" боевикам и гражданским покинуть город через коридор, открытый в квартале Суккри, и в конечном счёте по дороге Рамуса выйти в юго-западные предместья Алеппо.

Помимо эвакуации из Алеппо, джихадисты из коалиции "Джейш аль-Фатх", наконец, согласились выпустить раненых и больных жителей осаждённых населённых пунктов Кефрайя и Фуа в провинции Идлиб.

Также соглашением предусмотрена эвакуация раненых и больных из населённых пунктов Мадайя и Забадани в провинции Дамаск, которая будет осуществлять при непосредственной поддержке со стороны российских военных. Ожидается, что процесс начнётся в ближайшие несколько часов.

Идлиб. Колонна автобусов прибыла в район н.п. Фуа и Кафрайя для транспортировки раненых и больных.

Ранее, автобусы для эвакуации жителей были сожжены возле н.п. Сармин, который контролируют боевики «Джунд аль-Акса». На фотографиях горящих автобусов был опознан «эмир» группировки «Джунд аль-Акса» Абу аль Бахаа аль Асфари.

Полевой командир исламистской группировки "Ахрар аш-Шам", был убит в результате подрыва его машины, военнослужащими военной разведки САР, у города Мааррет-ан-Нууман.

Ряд поступающих из провинции Идлиб сообщений сигнализируют о растущей среди местного населения поддержке ИГ. В нескольких городах провинции прошли выступления местного населения в поддержку ИГ.

Латакия. В населенном пункте Шакраа жителям передано около одной тонны продовольствия.

Боевики обстреляли н.п. Хашхаша.

Хама. Боевики обстреляли н.п. Суран.

Отмечено боестолкновение в окрестностях н.п. Хирбет Ан-Накус.

Хомс. Идут бои в окрестностях Тияса за расширение буферной зоны.

800-й полк Республиканской гвардии очистил несколько прилегающих к авиабазе районов.

САА взяты высоты Аш-Шаара, расположенные севернее базы танкового батальона.

Проправительственными силами восстановлен контроль за перекрестком дорог неподалеку от города Карьятейн (Фото 2).

ВВС САР атаковали боевиков ИГ восточнее Пальмиры и к северу от плотины Абу Килля.

Дамаск. Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из минометов и стрелкового оружия н.п. Джобар, Барза, Бузаина, Кафер-Батна, Кабун, Хауш-Фаддалия Мазраад - Махмуд и лагерь Эль-Вафидин.

Прочие террористы обстреляли н.п. Джобар, Арбил, Бала- Эль-Кадима и Хауш-Насри.

600 боевиков из населенных пунктов Дирхабия и Закия, расположенных в Западной Гуте под Дамаском, урегулировали свой правовой статус в соответствии с соглашением, которое было заключено противоборствующими сторонами в рамках сдачи соседнего города Хан аш-Ших.

Дараа. Боевики обстреляли н.п. Намер.

В городе Дараа продолжаются бои в районе Дараа Аль-Баляд в квартале Тарик Ас-Сед и лагере беженцев Ан-Назихин.

Отмечено боестолкновение в районе н.п. Аль-Гария Аль-Гарбия.

Кунейтра. Боевики вновь обстреляли н.п. Джаба.

Сувейда. В окрестностях аэродрома Ас-Сааля, уничтожено несколько боевиков, атаковавших позиции правительственных сил.

Дейр-эз-Зор. Авиация коалиции у города Дейр-эз-Зор уничтожила две нефтяные скважины ИГ.

Ракка. Отряды SDF продолжают наступление на западе провинции Ракка, им удалось выйти к водохранилищу Аль-Асад юго-западнее поселка Тияса и отрезать от основных сил небольшую группировку боевиков ИГ. От ИГиловцев освобождены н.п.: Бурсинджар аш-Шимали, Бурсинджар аль-Джануби, Сехба, Абу аль-Джалят, Хаджи Сулейман, Хазум, Хасан Хаджи и Мухаммад аш-Шейх (Фото 3).

Авиация коалиции у города Айн-Иса уничтожила тактическую единицу, батарею ПВО, склад боеприпасов и два здания ИГ.