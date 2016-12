Кабмин Украины национализировал банк Коломойского

Украинский ПриватБанк по итогам 2016 года вошел в рейтинг лучших мировых банков The Banker's Bank of the Year Awards 2016 и признан банком года на Украине. Редакция журнала The Banker назвала победителей XVII ежегодной глобальной премии "Банк года 2016". Как сообщил главный редактор журнала Брайан Кеплен, банками года стали банки, стратегии развития которых позволили добиться эффективных финансовых показателей в сложных конкурентных и экономических условиях.

На Украине "Банком года 2016" признан ПриватБанк, который, по мнению ведущих финансовых экспертов, смог не только адаптироваться к условиям военных действий и экономической нестабильности, но и выступить инициатором программы возрождения экономики за счет стимулирования развития малого бизнеса.

Этот факт, видимо, и послужил поводом наложить на него лапу рассыпающемуся без внешних вливаний государству.

Кабмин не поленился собраться на заседание в воскресенье и в срочном порядке рассмотрел вопросы обеспечения стабильности в финансовой системе страны.

"Принимая во внимание результаты заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, правительство поддержало предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО "Приватбанк" в стопроцентную государственную собственность", - говорится в заявлении.

Государство в лице Министерства финансов станет владельцем 100% акций ПАО "Приватбанк" и гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов. В правительстве подчеркнули, что эти действия происходят в четкой координации с международными финансовыми организациями и при их поддержке.

Председатель НБУ Валерия Гонтарева, которая участвовала в заседании правительства, и министр финансов Александр Данилюк проинформировали членов КМУ о том, что частные акционеры Приватбанка обратились к правительству с предложением, чтобы государство в интересах клиентов банка стало его полным собственником.

А как же без общественности решать антиконституционные вопросы. Когда пахнет большими деньгами, правительство Украины, активно проводящее декоммунизацию по всем направлениям, не гнушается использовать методы советских времен. Даже "святое" право на частную собственность решением кабмина было нарушено.

"Переходный период начинается с 19 декабря. Государство обеспечит плавный переход, стабильную работу этого учреждения в обычном для ее клиентов режиме", - отмечают в Кабмине.

В правительстве исходят из того, что принятое ими ответственное решение спасло как Приватбанк, так и всю банковскую систему, говорится в заявлении.