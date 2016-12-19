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Бывший губернатор Одесской области, Михаил Саакашвили не верит в искренность украинских властей

опубликовано alex1943 в Пнд, 19/12/2016 - 10:47 Новость: тема тэги гео
SAAKAHWILI
В связи с национализацией правительством Украины крупнейшего в стране банка, Михо Саакашвили предложил вкладчикам срочно создать комитет по защите своих интересов и не принимать на веру заявления украинской власти.

"Вкладчикам, особенно юридическим лицам, стоит немедленно создать комитет с целью защиты своих интересов. Последнее, что я мог бы им посоветовать в данной ситуации — это слепо принимать на веру обещания правительства. Они постоянно врали на эту тему до сих пор, и только наша организованность позволит избежать нежелательных последствий", — написал Саакашвили в понедельник на своей странице в Facebook.

По словам Саакашвили, основной акционер "ПриватБанка" Игорь Коломойский покинул Украину и улетел в Лондон.

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