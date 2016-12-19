Барак Обама – мальчик для битья. Он виноват, потому что черный

Его в нужное время выбрали президентом, он выскочил как черт их табакерки и не имел к американским политическим элитам никакого отношения. Под его именем выполнили все, какие только можно, кровавые дела и на прощание навешивают на него всех собак, которых сами же и вырастили.

Председатель комитета Сената по делам Вооруженных сил Джон Маккейн констатировал, что Вашингтон больше не играет ведущую роль на политической арене из-за непродуманных действий президента США Барака Обамы Такое заявление политик сделал в интервью телекомпании CNN.

«Это знак возможного нарушения мирового порядка, установившегося после Второй мировой войны. Мы начинаем видеть деформацию и разрушение мира, и это происходит из-за полного провала лидерства США», — сказал Маккейн. В качестве подтверждения своих слов политик назвал захват китайскими ВМС подводного беспилотного аппарата США, ситуацию в Сирии и кибератаки, в которых американские власти обвиняют Россию. «У президента нет ни стратегии, ни политического подхода к различным кибератакам, которые, возможно, нарушили ход выборов в Америке», — заявил Маккейн.

Американские политики приступали к проведению военных операций в странах Ближнего Востока, обещая распространить в регионе демократию. Однако спустя годы, стало очевидно, что «демократизация» обернулась хаосом и стремительным падением уровня благосостояния населения.

Вашингтон активно выступал за отстранение от власти ливийского лидера Муаммара Каддафи. Во время его правления действовала программа всесторонней социальной поддержки населения: образование, медицина и электроэнергия были бесплатными, квартплата отсутствовала, для покупки квартиры и автомобиля действовали беспроцентные кредиты, ежегодно государство выплачивало дотации на каждого члена семьи в размере $1 000, а за новорожденного — $7 000.

Спустя пять лет после жестокого убийства Каддафи объем добычи нефти, которая приносила большую часть доходов Ливии, упал в четыре раза, во многих районах разрушена инфраструктура, а страна стала перевалочным пунктом для беженцев из стран Африки в Европу. В апреле 2016 года Барак Обама в интервью телеканалу Fox News признал, что его администрация не просчитала последствия свержения Муаммара Каддафи.

Можно подумать, это не ястреб Маккейн рекомендовал Обаме продолжать необходимую США политику разрушения порядка на Ближнем Востоке. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять - Обама был дешевым исполнителем воли Пентагона и Конгресса США, а политику свержения неугодных режимов США проводили всегда, используя любые средства и при всех президентах. Хаос на Ближнем Востоке начали устраивать задолго до Обамы, а когда Джон Кеннеди попытался вести собственную политику, его просто убили.