Артобстрелы ДНР продолжаются и утром

Сегодня целый час, начиная с 9.00 украинские каратели вели обстрел села Коминтерново на южных рубежах ДНР. Как сообщила пресс-служба администрации Новоазовского района, в результате утреннего обстрела сгорел один частный дом, повреждены шесть зданий, в том числе здания Дома культуры и магазина. Весь населенный пункт остался без тепла, также были перебиты линии электропередачи и некоторые дома сейчас без света.

Жилой дом, здание свинофермы и линии электропередачи повреждены за сутки на окраинах Донецка и Горловки в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом свидетельствует сводная информация городских администраций.

«Обстрелами ВСУ вечером было повреждено здание свинофермы в селе Молочном, а также три высоковольтные линии электропередачи, — сообщил и.о. мэра Горловки Иван Приходько. — бригады энергетиков уже приступили к восстановительным работам. Информации о пострадавших не поступало».

Администрация Донецка сообщает, что в результате обстрелов зафиксированы повреждения в Киевском и Петровском районах города.

«Девятнадцатого ноября обстрелу со стороны ВСУ подверглись Киевский и Петровский районы города. По улице Листопрокатчиков повреждение воздушной линии электропередач, которое уже устранено, — говорится в сообщении горадминистрации. В Петровском районе по улице Челюскинцев — взрывной волной в доме повреждены окна и кровля».

Информации о пострадавших среди мирного населения не поступало.