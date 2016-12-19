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Артобстрелы ДНР продолжаются и утром

опубликовано alex1943 в Пнд, 19/12/2016 - 13:18 Новость: тема тэги гео
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Сегодня целый час, начиная с 9.00 украинские каратели вели обстрел села Коминтерново на южных рубежах ДНР. Как сообщила пресс-служба администрации Новоазовского района, в результате утреннего обстрела сгорел один частный дом, повреждены шесть зданий, в том числе здания Дома культуры и магазина. Весь населенный пункт остался без тепла, также были перебиты линии электропередачи и некоторые дома сейчас без света.

Жилой дом, здание свинофермы и линии электропередачи повреждены за сутки на окраинах Донецка и Горловки в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом свидетельствует сводная информация городских администраций.
«Обстрелами ВСУ вечером было повреждено здание свинофермы в селе Молочном, а также три высоковольтные линии электропередачи, — сообщил и.о. мэра Горловки Иван Приходько. — бригады энергетиков уже приступили к восстановительным работам. Информации о пострадавших не поступало».

Администрация Донецка сообщает, что в результате обстрелов зафиксированы повреждения в Киевском и Петровском районах города.
«Девятнадцатого ноября обстрелу со стороны ВСУ подверглись Киевский и Петровский районы города. По улице Листопрокатчиков повреждение воздушной линии электропередач, которое уже устранено, — говорится в сообщении горадминистрации. В Петровском районе по улице Челюскинцев — взрывной волной в доме повреждены окна и кровля».
Информации о пострадавших среди мирного населения не поступало.

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