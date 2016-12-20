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Главная Алеппо. "Нусра" подставляет своих / "Nusra" betrays other jihadists in Aleppo опубликовано Марат Мусин в Втр, 20/12/2016 - 15:06

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Согласие правительства Сирии и руководства России на выход экстремистов из Восточного Алеппо привело к серьезному обострению противоречий в рядах боевиков. 18 декабря их выход из восточных кварталов был возобновлен. Условием сирийского правительства стало предоставление безопасного коридора для эвакуации мирных жителей из шиитских деревень Фуа и Кафраи в провинции Идлиб, полностью находящейся под контролем экстремистов. Фуа и Кафраи уже три года находятся в полном окружении практически без подвоза продуктов и медикаментов, колонны с которыми иногда пропускают боевики, шантажируя сирийские власти. Основное снабжение приходится получать по воздуху. :: Марат Мусин :: Автор (или псевдоним)

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