Алеппо. "Нусра" подставляет своих / "Nusra" betrays other jihadists in Aleppo

Согласие правительства Сирии и руководства России на выход экстремистов из Восточного Алеппо привело к серьезному обострению противоречий в рядах боевиков.
18 декабря их выход из восточных кварталов был возобновлен. Условием сирийского правительства стало предоставление безопасного коридора для эвакуации мирных жителей из шиитских деревень Фуа и Кафраи в провинции Идлиб, полностью находящейся под контролем экстремистов. Фуа и Кафраи уже три года находятся в полном окружении практически без подвоза продуктов и медикаментов, колонны с которыми иногда пропускают боевики, шантажируя сирийские власти. Основное снабжение приходится получать по воздуху.