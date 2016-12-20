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Алеппо. "Нусра" подставляет своих / "Nusra" betrays other jihadists in Aleppo

опубликовано Марат Мусин в Втр, 20/12/2016 - 15:06
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Согласие правительства Сирии и руководства России на выход экстремистов из Восточного Алеппо привело к серьезному обострению противоречий в рядах боевиков.

18 декабря их выход из восточных кварталов был возобновлен. Условием сирийского правительства стало предоставление безопасного коридора для эвакуации мирных жителей из шиитских деревень Фуа и Кафраи в провинции Идлиб, полностью находящейся под контролем экстремистов. Фуа и Кафраи уже три года находятся в полном окружении практически без подвоза продуктов и медикаментов, колонны с которыми иногда пропускают боевики, шантажируя сирийские власти. Основное снабжение приходится получать по воздуху.

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Марат Мусин

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