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Петр Порошенко использует полномочия для собственного обогащения, — Мустафа Найем

опубликовано vinodelov в Пнд, 19/12/2016 - 15:29 Новость: тема тэги гео
порошенко

Отдельная группа депутатов имеют косвенные доказательства того, что президентская вертикаль использует полномочия и ресурсы для собственного обогащения и политических манипуляций.

Об этом заявил народный депутат от фракции БПП Мустафа Найем.

Найем рассказал, что БПП, в отличие от других политических сил, не предъявлял ему требований, когда он баллотировался от этой политической силы.

«Мы составили предварительный список партнеров, с которыми можно было наладить сотрудничество. В этом списке был Анатолий Гриценко, „Самопомощь“, БЮТ и БПП. В частности, с Андреем Садовым переговоры вёл я, вместе со Светланой Залищук и Сергеем Лещенко. Садовой сказал, что нам вообще не стоит идти в политику. Зато Юлия Тимошенко согласилась и предложила первые номера списка. Но для нас такие условия были неприемлемы, ведь мы понимали, что нас будут использовать в пиаре», — отметил народный депутат.

Однако впоследствии работой депутатов был недоволен и председатель партии БПП — Петр Порошенко.

«Петр Порошенко высказывал недовольство тем, что мы слишком критикуем деятельность партии. В частности, речь идет о кампании против Олеся Довгого, который баллотировался от БПП на Кировоградщине. Я лично сдирал плакаты этого кандидата и вывешивал другие — того кандидата, который действительно имел поддержку в области. Также договаривался с Юрием Луценко и Виталием Кличко, которые записывали видеообращения против Довгого. И это возмущало весь штаб БПП», — рассказал Мустафа Найем.

Сейчас Мустафа Найем остается во фракции БПП, но является членом партии «Демократический альянс».

«О программе партии БПП, то я убежден, что это одна из лучших программ, но ее никто не выполняет. Зато Петр Порошенко использует свое служебное положение не только в пределах прав и обязанностей, предусмотренных Конституцией. В частности, есть косвенные доказательства, что президентская вертикаль использует полномочия и ресурсы для собственного обогащения и политических манипуляций, и, наконец, это является признаками олигархата», — отметил нардеп.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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