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Полностью закрывать «минский проект» пока не следует, — нацист Бессмертный

опубликовано vinodelov в Пнд, 19/12/2016 - 15:45 Новость: тема тэги гео
Украинский нацист Роман Бессмертный

Украине не стоит пока отказываться от участия в Трехсторонний контактной группе в Минске, поскольку ничего другого нет и не предвидится. Такое мнение выразил представитель Украины в Минской переговорной группе в 2014–2016 годах, украинский нацист Роман Бессмертный.

«Мы ничего другого не предложили, поэтому минского формата следует придерживаться. Впрочем, параллельно следует искать новые форматы и варианты взаимодействия. Сейчас уже очевидно, что политические процессы в странах „нормандского формата“ деформируют и Минский процесс, или вообще сведут его на нет», — убежден член хунты.

По его мнению, со стороны Украины тактика по Минскому процессу, влияние на подгруппы должно вступить в экстремальный характер.

«Мы обязаны влиять на формат этой группы, чтобы получать решение в нашу пользу. Я, например, был вынужден несколько раз прибегать к демаршам и угрожать оставить переговоры, чтобы быть услышанным», — говорит аферист Бессмертный.

Он также отметил, что недавно тактику в отношении Минска изменили россияне, которые теперь торпедируют переговоры. Произошло это после визита Надежды Савченко в столицу Беларуси и ее таинственной встречи с главами ДНР и ЛНР.

«Мы должны воспользоваться таким вмешательством россиян, выдвинув определенные условия для того, кого мы хотим видеть на переговорах в Минске. Но пока этого не произошло», — констатировал Роман Бессмертный.

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