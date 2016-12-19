Официальный Киев должен играть на опережение в вопросе об отмене санкций против Российской Федерации и вести переговоры с государствами, которые вскоре станут лидерами на мировой арене. Такое мнение выразил экс-участник Минской переговорной группы, украинский нацист Роман Бессмертный.

«Киев должен рассматривать несколько вариантов развития событий. В частности, полная отмена санкций, обострение ситуации на фронте, развертывания широкомасштабных боевых действий», — сказал киевский аферист.

Как отметил член хунты, уже сейчас очевидно, кто вскоре станет главными игроками на мировой арене, как будет трансформироваться мир. Он добавил, что его «лично раздражает инфантильность официального Киева» в вопросах налаживания контактов с государствами, которые могли бы стать союзниками Украины.

«Самое главное — отсутствие взаимодействии с корнями так называемого межморья, Японией, Индией и Китаем, которые изменили подходы к евразийской безопасности. Формула взаимодействия с ними понятна и очевидна. Однако, в этом направлении ничего не делается. Так же кадровые шаги в Вашингтоне подсказывают, что надо делать. А у нас на это только „расшатываются“. Уже видно главных претендентов на выборах во Франции. Почему уже не начать „обрабатывать“ главных претендентов, почему немедленно не начать диалог? Аналогично — в Германии», — утверждает Роман Бессмертный.