«Приватбанк» будут спасать деньгами из госбюджета Украины

На данный момент самое важное обеспечить стабильную работу «Приватбанка» и предотвратить панику среди населения. Об этом заявил декан факультета финансов Львовского института банковского дела УБС НБУ Виталий Рысин.

«Приватбанк» — это не только системно важный, но и на этот момент крупнейший банк Украины. В нем сконцентрирована значительная доля депозитов как населения, так и малого, и среднего бизнеса. Поэтому если бы государство допустило банкротство «Приватбанка», это могло иметь чрезвычайно критические последствия не только для банковского сектора, но и для экономики в целом. Согласно тем цифрам, которые были обнародованы Национальным банком Украины, в «Приватбанке» была довольно серьезная проблема относительно недостаточного формирования резервов под кредитные риски. Сумма озвучена около 160 млрд грн. И понятно, что при неизменных условиях это могло привести к гораздо более серьезным проблемам, которые бы имели не только экономические, но и социальные последствия, поскольку задели бы значительную часть населения», — считает эксперт.

О том, кто ответственен за ситуацию, которая сложилась с «Приватбанком», он отметил: «Если брались рискованные кредиты или неадекватно оценивалось обеспечения по этим кредитам, то это непосредственная вина владельцев и менеджмента банка».

По мнению Виталия Рысина, последствия национализации будут зависеть от того, насколько эффективно будет работать новый менеджмент банка.

«В „Приватбанке“ было довольно много и положительных направлений деятельности, в частности, сервис „Приват 24“, безналичные расчеты. Думаю, что сейчас в интересах государства — обеспечить надлежащее движение средств и доступ владельцев счетов к их деньгам. Для этого на данный момент самое важное — это предотвратить панику, которая имеет свойство распространяться в лавинообразном порядке, если бы вдруг какие-то обязательства банка перестали выполняться. Соответственно, сейчас следует говорить о тактических задачах — в первую очередь сохранить нормальное функционирование банка. Ну, а вопрос, как будет происходить дальнейшее управление, должен решаться вскоре после того, как для субъектов рынка станет понятно, что банк работает в прежнем режиме и никаких угроз для вложенных средств нет», — отметил эксперт.

Он добавил, что деньги на стабилизацию «Приватбанка» после его национализации будут браться с доходов государственного бюджета, то есть это деньги налогоплательщиков. Поэтому понятно, что определенный негатив для экономики здесь может быть.

«Конечно, такой механизм не совсем социально справедливый. Но он допустим в том случае, если, скажем, банк будет выведен на нормальный уровень деятельности и в дальнейшем продан частным инвесторам для того, чтобы компенсировать государственные расходы», — отметил Виталий Рысин.