Национализация «Приватбанка» — серьезный вызов для государства, — украинский эксперт

Национализация «Приватбанка» — это один из лучших возможных вариантов развития событий для клиентов банка. Конечно, такие обязательства ставят серьезный вызов перед государством, ведь это крупнейший банк в стране по количеству клиентов-физических лиц.

Такое мнение высказал президент экономического дискуссионного клуба, экс-заместитель министра финансов Анатолий Максюта.

«Было бы хорошо, если бы таких решений с неплатежеспособными банками на Украине было больше — когда финучреждение не становится банкротом, а передается другому банку. Или же, как в случае с „Приватбанком“, государство обеспечивает его дальнейшее функционирование», — отметил экономический эксперт.

Однако такое решение и для государства, и для граждан будут иметь свои последствия. Ведь, по свидетельству Национального банка, нехватка капитала «Приватбанка» составляет около 150 млрд гривен.

«Новый собственник, то есть государство, должно найти деньги для покрытия недостачи. Для этого есть несколько ресурсов. В частности, это налоги, государственные активы и заимствования. Это три основных источниках доходов. Однако налогов сейчас не хватает даже на текущие расходы государства. Продаже государственных активов также не время. Поэтому остаются только заимствования», — пояснил Анатолий Максюта.

Руководители Нацбанка и Минфина уже свидетельствовали, что будут выпущены облигации государственного внутреннего займа. Это будут новые внутренние заимствования, которые, очевидно, выкупит тот же Национальный банк.

«Фактически, это будет выпуск новых денег. Возможно, не все они пойдут в оборот. Поскольку в результате таких действий риски давления на курсовую и ценовую ситуацию в стране, то часть расходов может лечь и на плечи граждан Украины. Но мы надеемся, что Нацбанк осознает опасность. Уже сейчас известно, что есть надежда на золотовалютные резервы, за счет которых Национальный банк планирует уравновесить спрос и предложение на валютном рынке «, — подытожил эксперт.