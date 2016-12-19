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Бои в районе Дебальцево продолжаются

опубликовано alex1943 в Пнд, 19/12/2016 - 17:33 Новость: тема тэги гео
debaltsevo strelba
Киевские оккупанты ранним утром 19 декабря снова предприняли попытку прорыва в районе села Калиновка (окрестности города Дебальцево). Атака была отбита силами армий ДНР и ЛНР, противник понес потери. «В результате боя с Народной милицией в районе Калиновки в 14.40 ВСУ понесло потери: трое погибших и четыре раненных», - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он также сказал: «Украинцы запустили фейк о захвате стратегических высот, но на самом деле все высоты под контролем ополчения... Народная милиция ЛНР полностью контролирует ситуацию в районе Дебальцево, где киевские силовики не прекращают попыток прорыва».

Напомним: в воскресенье, 18 декабря, ВСУ предприняли попытку прорыва с направления н.п. Луганское в направлении н.п. Калиновка (на северо-востоке от Дебальцево). Нарастающими обстрелами они начали провоцировать на агрессивные действия. Жестокие бои шли весь день, однако противника в конце концов удалось отбросить на занимаемые им позиции.

По результатам боевых действий в районе Дебальцево за последние сутки спикер минобороны ДНР сообщил: «Потери противника составили около 10 убитых, свыше 20 раненых. В ходе боя также уничтожено 2 БМП противника».

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