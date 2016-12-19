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Украинский волонтер о потерях ВСУ в боях на Светлодарской дуге: Генштаб Украины «подозрительно молчит»

опубликовано alex1943 в Пнд, 19/12/2016 - 18:03 Новость: тема тэги гео
boj
Руководитель инструкторского отдела «Марусины медведи», подчиняющегося ВСУ, известная украинская националистка Маруся Зверобой, назвала общую численность погибших бойцов в боях на Светлодарской дуге (район Дебальцево). Дословно: «54 бригада сообщила, что потеряла 10 бойцов и Киевская Русь — 9...».

Правда, Маруся не указывает конкретное место боев, пишет только, что таковы потери за ночь на 19 декабря, а крупные боевые столкновения, спровоцированные со стороны ВСУ имели место именно на Светлодарской дуге, в районе Дебальцево. Зверобой пишет также, что Генштаб Украины по этому поводу «подозрительно молчит».

Тем временем украинское командование спешит заявить, что наступление на Светлодарской дуге начали армии ДНР и ЛНР, которые в результате понесли тяжелые потери, называют 25 человек убитыми и 30 раненых. Однако накануне известная националистка, боец так называемой Украинкой добровольческой армии («Правый сектор») Елена Белозерская сообщила, что возможно наступление ВСУ в районе Светлодарской дуги, но не оборона.

Напомним: в районе Дебальцево второй день идут жестокие бои, спровоцированные ВСУ. Город Светлодарск расположен на северо-востоке Донецкой области, недалеко от крупного железнодорожного узла — города Дебальцево, входит в Горловско-Енакиевскую агломерацию. Ближайшие города: Углегорск, Дебальцево, Горловка; поселки — Луганское, Мироновский, Гольмовский; села — Троицкое, Покровское, Ильинка.

Светлодарск, а также прилегающие к нему поселения, образуют так называемую «Светлодарскую дугу», а сам город находится практически на линии разграничения (фронта).

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