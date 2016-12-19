Украинскую фирму, поставлявшую продукты питания в республики Донбасса, обвиняют в «финансировании сепаратизма»

Сотрудники фирмы задержаны, в Киеве их называют «преступной группировкой», проведены обыски, наложен арест на банковские счета и транспорт. Поставку продуктов эта фирма оформляла как экспорт по причине блокирования товарооборота с донбасскими республиками украинской армией.

«Прокуратура Киевской области и сотрудники СБУ задержали членов группировки, которая в 2015–2016 годах организовала незаконный канал поставки продуктов питания на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей через псевдоэкспорт», — сообщает генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, товары фирмы (на общую сумму более 1,5 млрд. грн.) якобы официально предназначались для отправки в Грузию, Азербайджан и Иран.

«По результатам проведенных 29-и обысков были арестованы пять человек за финансирование сепаратизма, наложен арест на 160 транспортных средств, которыми поставляли продукты питания в ДЛНР, наложен арест на 201 банковский счет предприятий, задействованных в противоправной схеме, изъято свыше 500 тонн металлопродукции, вывезенной из ЛНР, а также 1 млн. грн наличных средств»,- говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины.