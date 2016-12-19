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На выставке "Россия глазами турок" в Анкаре ранили посла РФ

опубликовано Артем Бережецкий в Пнд, 19/12/2016 - 20:07 Новость: тема тэги гео

В Анкаре неизвестный мужчина вечером в понедельник, 19 декабря, ворвался на выставку "Россия глазами турок", напав на присутствовавшего в выставочном зале посла России в Турции Андрея Карлова.

По сообщениям турецких СМИ, нападавший прошел на территорию здания, сумев пронести огнестрельное оружие, а оказавшись недалеко от российского посла, выступавшего в это время для гостей выставки, выстрелил в него.

Очевидцы утверждают, что прежде чем напасть на Карлова неизвестный мужчина прокричал "Убирайтесь". Нападавший произвел несколько выстрелов и все они пришлись в российского дипломата. Сам Карлов был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

О трагедии доложили президенту Владимиру Путину.

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___Без разницы кто напал:

опубликовано MENA_UFA (не проверено) в Пнд, 19/12/2016 - 20:35

___Без разницы кто напал: болгарин, турок или укроп.
___Понятно, что это бесится Обама со своей еврейской диаспорой -- не знают как начать войну Росии, если не с Вукраиной, то с Турцией.
___Трампу надо ходить с бронежилетом -- евреи не любят проигрывать.

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Надо Пескова туда отправить.

опубликовано Гость (не проверено) в Пнд, 19/12/2016 - 21:05

Надо Пескова туда отправить. Он так ратовал за восстановление отношений России с Турцией, вот пусть и едет туда.

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Очень кому-то перешла дорогу

опубликовано Гость (не проверено) в Пнд, 19/12/2016 - 21:27

Очень кому-то перешла дорогу Россия.

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