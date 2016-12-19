На выставке "Россия глазами турок" в Анкаре ранили посла РФ

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В Анкаре неизвестный мужчина вечером в понедельник, 19 декабря, ворвался на выставку "Россия глазами турок", напав на присутствовавшего в выставочном зале посла России в Турции Андрея Карлова.

По сообщениям турецких СМИ, нападавший прошел на территорию здания, сумев пронести огнестрельное оружие, а оказавшись недалеко от российского посла, выступавшего в это время для гостей выставки, выстрелил в него.

Очевидцы утверждают, что прежде чем напасть на Карлова неизвестный мужчина прокричал "Убирайтесь". Нападавший произвел несколько выстрелов и все они пришлись в российского дипломата. Сам Карлов был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

О трагедии доложили президенту Владимиру Путину.