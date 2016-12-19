На выставке "Россия глазами турок" в Анкаре ранили посла РФ
В Анкаре неизвестный мужчина вечером в понедельник, 19 декабря, ворвался на выставку "Россия глазами турок", напав на присутствовавшего в выставочном зале посла России в Турции Андрея Карлова.
По сообщениям турецких СМИ, нападавший прошел на территорию здания, сумев пронести огнестрельное оружие, а оказавшись недалеко от российского посла, выступавшего в это время для гостей выставки, выстрелил в него.
Очевидцы утверждают, что прежде чем напасть на Карлова неизвестный мужчина прокричал "Убирайтесь". Нападавший произвел несколько выстрелов и все они пришлись в российского дипломата. Сам Карлов был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
О трагедии доложили президенту Владимиру Путину.
:: Артем Бережецкий ::
Автор (или псевдоним)
Артем Бережецкий
О себе
"В чем сила, брат? Сила в правде!"
___Без разницы кто напал:
___Без разницы кто напал: болгарин, турок или укроп.
___Понятно, что это бесится Обама со своей еврейской диаспорой -- не знают как начать войну Росии, если не с Вукраиной, то с Турцией.
___Трампу надо ходить с бронежилетом -- евреи не любят проигрывать.
Надо Пескова туда отправить.
Надо Пескова туда отправить. Он так ратовал за восстановление отношений России с Турцией, вот пусть и едет туда.
Очень кому-то перешла дорогу
Очень кому-то перешла дорогу Россия.
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