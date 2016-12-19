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Более тысячи студентов ДНР получили российские дипломы в 2016 году

опубликовано vinodelov в Пнд, 19/12/2016 - 20:17 Новость: тема тэги гео
дипломы

Об этом журналистам рассказала министр образования и науки Донецкой народной республики Лариса Полякова.

«С января по декабрь текущего года всего 1014 студентов из ДНР получили дипломы российского образца. Фактически это студенты-выпускники, которые получили два диплома, то есть защитили два разных дипломных проекта и два разных экзамена государственной итоговой аттестации в Республики и в России», — сказала министр.

Напомним: начиная с 2015 года, российские дипломы получили более 3000 выпускников вузов ДНР. Свои дипломные работы выпускники защищали как на базе партнерских вузов РФ, так и в режиме видеоконференции из Донецка. Все высшие учебные заведения Республики нашли партнеров в Российской Федерации и заключили с ними договоры о сотрудничестве.

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