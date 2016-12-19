Небольшой шахтерский городок Ирмино находящийся в Луганской народной республике, к северу от города Стаханов и к югу от Первомайска, раньше был известен только тем, что в городке находилась шахта «Центральная-Ирмино», где в последний день августа 1935 года свой рекорд добычи угля установил Алексей Стаханов.

Однако с началом войны, которую киевская власть развязала против Донбасса, Ирмино не выходит из боевых сводок, попав, таким образом, в историю, во второй раз.

Ночью 19 декабря, украинские военные снова принялись обстреливать из минометов и автоматических гранатометов поселок Калиново, находящийся от Ирмино в трех-четырех километрах к северо-западу.

А в сторону Ирмино, поверх позиций Народной милиции ЛНР, украинские вояки, как это уже было на прошлой неделе, 13 декабря, снова произвели несколько залпов из тяжелых артиллерийских орудий калибра 122 и 152 миллиметра.

Крупнокалиберные артиллерийские снаряды разорвались на западных окраинах Ирмино вскоре после 1 часа ночи 19 декабря.

Несколько дней назад, когда Ирмино также попало под артиллерийский удар, в старый горняцкий городок приезжали представители штаба Народной милиции ЛНР, пригласившие с собой в поездку журналистов.

Жители Ирмино еще тогда заявили, что украинские военные на участке фронта, прикрывающем их населенный пункт, все чаще стали стрелять поверх позиций Народной милиции ЛНР прямо по городку, где нет никаких военных объектов.

Такая же история повторилась и в ночь с минувшего воскресенья на понедельник. Местные жители подозревают, что Ирмино в скорости может стать «точкой» постоянных обстрелов со стороны ВСУ, как это уже произошло с поселком Калиново и западными окраинами города Первомайск.