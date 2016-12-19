Ринат Ахметов оставит без отопления и горячей воды жителей Донбасса на оккупированной Украиной территории ДНР

Холдинг ДТЭК с 22 декабря отключит коммунальное предприятие «Донецктеплокоммунэнерго» от электроснабжения в связи с непогашенной задолженностью в размере почти 100 млн грн.

О данном факте сообщает пресс-служба ДТЭК.

«Задолженность коммунального предприятия „Донецктеплокоммунэнерго“ за электроэнергию достигла почти 100 млн грн. Предприятие вообще не платит за потребленную электроэнергию. Ежемесячно задолженность увеличивается на 14 млн грн… Поэтому с 22 декабря мы вынуждены пойти на крайнюю меру и отключить предприятие от электроснабжения» , — говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики сделали все возможное, чтобы решить проблему, «однако три графика реструктуризации задолженности прошлых периодов не соблюдаются со стороны Донецктеплокоммунэнерго и вопросы оплаты задолженности не решен».

На сегодня Донецктеплокоммунэнерго предоставляет услуги по теплоснабжению и обеспечению горячей водой потребителей в городах и поселках Донецкой Народной Республики на захваченной ВСУ территориях, таких как Славянск, Краматорск, Красный Лиман, Святогорск, Дружковка, Часов Яр, Константиновка, Дзержинск, Димитров, Селидово.