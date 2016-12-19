Делегация из Брянска привезла детям Донецка около 2000 книг

Около 2000 книг для детей разного возраста в Донецкую республиканскую детскую библиотеку имени Кирова в День Святого Николая привезла делегация из российского города Брянск. Директор библиотеки Валентина Вязовая рассказала, как у жителей Брянска появилась эта идея.

Еще 2 декабря приезжала делегация из Брянской области во главе с председателем Брянского областного отделения Союза писателей России Владимиром Сорочкиным. Они ознакомились с библиотечным обслуживанием, а в ходе разговора одним из главных вопросов стала проблема укомплектованности библиотечного фонда.

«В День Святого Николая наш библиотечный фонд пополнился почти двумя тысячами книг для детей разного возраста, которые были собраны в библиотеках, дворцах культуры и художественных школах Брянской области. Хочу выразить огромную благодарность всем нашим коллегам, благодаря которым у нас появились новые книги. Вместе с книгами делегация привезла и 33 картины на различные темы из Брянского областного колледжа искусств. В ближайшее время мы организуем выставки. В планах — подготовить выставку картин наших детей, которая поедет в Брянск», — рассказала директор библиотеки Валентина Вязовая.