Несмотря на минские договоренности, которые подписали все стороны переговорного процесса, Украина не только ежедневно нарушает пункты соглашения, но и гонит тяжелую военную технику к линии фронта на Донбассе.

Разведка ДНР продолжает фиксировать усиление позиций противника. Так, в районе села Галициновка, 17 км от линии соприкосновения, выявлено местонахождение двух РСЗО «Град», в городке Курахово, 20 км от линии соприкосновения, отмечено расположение четырех (!) РСЗО «Смерч», в районе Талаковки, 6 км от линии соприкосновения, выявлены огневые позиции трех 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика».

Также зафиксирован вывод украинского вооружения и военной техники из мест хранения в район населенного пункта Светлодарское, 6 км от линии соприкосновения, в том числе десяти танков.

Это говорит о том, что бои, спровоцированные по всему фронту украинской стороной, продолжатся. Тяжелая артиллерия, которая уже стоит дугой в северо-западном направлении от ДНР и ЛНР, представляет большую опасность для мирных жителей. В частности, РСЗО «Смерч» может посылать реактивные снаряды калибром 300 мм на расстояние до 90 км. Одним залпом эта установка накрывает площадь практически равную 70 гектарам.