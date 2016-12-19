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В оккупированном городке Курахово ВСУ установили четыре РСЗО «Смерч» – разведка ДНР

опубликовано vinodelov в Пнд, 19/12/2016 - 20:54 Новость: тема тэги гео
смерчи

Несмотря на минские договоренности, которые подписали все стороны переговорного процесса, Украина не только ежедневно нарушает пункты соглашения, но и гонит тяжелую военную технику к линии фронта на Донбассе.

Разведка ДНР продолжает фиксировать усиление позиций противника. Так, в районе села Галициновка, 17 км от линии соприкосновения, выявлено местонахождение двух РСЗО «Град», в городке Курахово, 20 км от линии соприкосновения, отмечено расположение четырех (!) РСЗО «Смерч», в районе Талаковки, 6 км от линии соприкосновения, выявлены огневые позиции трех 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика».

Также зафиксирован вывод украинского вооружения и военной техники из мест хранения в район населенного пункта Светлодарское, 6 км от линии соприкосновения, в том числе десяти танков.

Это говорит о том, что бои, спровоцированные по всему фронту украинской стороной, продолжатся. Тяжелая артиллерия, которая уже стоит дугой в северо-западном направлении от ДНР и ЛНР, представляет большую опасность для мирных жителей. В частности, РСЗО «Смерч» может посылать реактивные снаряды калибром 300 мм на расстояние до 90 км. Одним залпом эта установка накрывает площадь практически равную 70 гектарам.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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