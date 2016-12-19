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Главная проблема «Приватбанка» — несопоставимость залогов предоставленным кредитам, — эксперт

опубликовано vinodelov в Пнд, 19/12/2016 - 21:04 Новость: тема тэги гео
приватбанк

Коммерческий банк — это посредник, который работает с чужими деньгами. Поэтому когда экономика в стране падает, то банки априори банкротятся. Поэтому вина за это ложится на Национальный банк и чиновников, ответственных за экономическую политику в стране.

Об этом заявил президент экономического дискуссионного клуба, экс-заместитель министра финансов Анатолий Максюта.

«Национальный банк Украины, который осуществляет надзор за деятельностью банковской системы, очевидно, знал о проблемах „Приватбанка“ и других финучреждений, которые оказались на грани банкротства. Ведь Нацбанк имеет возможность контролировать отчетность банков, в частности, он видит, какой имеется капитал, кому предоставляются кредиты, и какие есть резервы. Все это контролируется документально и проводятся инспекционные проверки», — отметил экономист.

Поэтому Нацбанк как регулятор частично виноват в создании финансовой нестабильности. Однако более важно, добавляет эксперт, обратить внимание на общеэкономическую политику и ситуацию в стране, которая сыграла едва ли не основную роль в развале банковской системы.

«Когда речь идет о „Приватбанке“, то одна из главных его проблем — несопоставимость залогов кредитам, под которые они выдавались. Однако в большинстве случаев залоги стали убыточными из-за общей экономической ситуации в стране. Поэтому со 150 млрд гривен кредитования банк может вернуть из залогов только 26 млрд гривен», — пояснил Анатолий Максюта.

Сейчас ситуация в стране такова, что более половины банковской системы становится государственной. Поэтому вся ответственность перед вкладчиками национализированных банков переходит к государству.

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