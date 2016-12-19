Неформатная Надежда: Савченко в телеэфире заявила, что ее хотят уничтожить, а готовят это в Администрации президента Украины

Бывшая «айдаровка», а ныне Герой Украины и депутат Верховной рады Надежда Савченко — в полном смысле новый и неформатный политик Украины, нарушающий все каноны партийных кланов, сложившиеся за годы «независимости» страны. Всего за полгода она прошла путь от «горячей любви» к ней киевского политикума к такой же «горячей ненависти», поскольку поступает не как принято, а как считает нужным. А после того, как Савченко встретилась напрямую с лидерами ДНР и ЛНР в Минске для переговоров про обмен пленными, ее просто объявили «предателем».

Последнее заявление Надежды Савченко, сделанное в эфире киевского телеканала NewsOne, лишний раз подтверждает политический неформат Савченко. «Администрация президента уже получила приказ сделать все, чтобы меня уничтожить, арестовать, а если не получится, то повесить на меня все, что они хотят. Ну или просто уничтожить физически», — сказала она. -Я к этому готова, и знаю числа и дни, когда это будет происходить. Я не глупая, и я все понимаю. И могу просчитать все их шаги. Меня не пугает и не удивляет та грязь, которая происходит в нашей политике».