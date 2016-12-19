Во Львове не работают отделения «Приватбанка»

Клиентам «Приватбанка» во Львове обещают открыть отделение уже во вторник, 20 декабря, в девять утра. Некоторые банкоматы также на техническом перерыве, хотя большинство функционируют в обычном режиме. Очереди есть, но не больше, чем обычно. Сами же львовяне за свои средства не переживают, говорят: государственный банк даже надежнее.

«Все-таки государство более гарантировано, чем какой-то олигарх», — рассказывает львовянин Борис.

«Я не переживаю, а зачем переживать? У меня обычная пенсия…», — говорит другой житель Львова Игорь.

Напомним, что крупнейший банк на Украине национализировали. В НБУ говорят, что другого пути не было, ведь «Приватбанк» признали неплатежеспособным и спасти средства 20 миллионов вкладчиков может только государство.

Крупнейший банк страны сдувался медленно, но уверенно. Как только олигарх и владелец финучреждения Игорь Коломойский побил горшки с президентской гвардией, Нацбанк заговорил о проблемах в «Приватбанке». Ему, якобы, не хватало денег для докапитализации и денег не маленьких — почти 150 миллиардов гривен. И менеджеры банка уверяли, что это все слухи и безосновательные нападки. Но в течение последних недель отражать информационные атаки стало невозможно.

«Мы продолжаем заправлять банкоматы. У нас рекорды идут. За два дня сняли 2,5 млрд гривен, такого не было даже в период военных действий. Тогда было 1,7–1,8», — рассказал председатель правления «Приватбанка» Александр Дубилет.

«Приватбанк» обслуживает 20 миллионов клиентов. Если бы он упал, упала бы и вся банковская система. Представители НБУ 30 раз в год встречались с администрацией банка, однако там денег, говорят, на докапитализацию не нашли. Поэтому вчера в полночь после долгих совещаний правительство решило «Приватбанк» надо национализировать. Говорят, средства на его спасение в бюджете есть. План стабилизации разработали.

«Ликвидация дефицита капитала банка состоится в несколько этапов. На первом этапе выпустят облигации на 43 млрд грн», — рассказал министр финансов Украины Александр Данилюк.

Крупнейший банк на Украине продали за символическую сумму — 1 гривну. Отныне 100% акций принадлежат государству. И в НБУ уверяют, что клиенты смены собственников не почувствуют.

Все карточные операции по счетам физических лиц будут проходить в обычном режиме, все клиенты имеют свободный доступ к своим счетам и депозитам. Банкоматы и терминалы продолжают работать. Все банкоматы других банков продолжают работать с картами «Приватбанка», — прокомментировала председатель НБУ Валерия Гонтарева.

Временные трудности возникнут только у юридических лиц. Сегодня их счета обслуживать не будут — продолжается изменение реквизитов. В НБУ настроены оптимистично, оснований для паники, говорят, нет. Люди снимают лишь незначительные суммы из частных счетов, поэтому надеются, что не бросятся забирать и депозиты. На всякий случай, сегодня еще раз пополнят банкоматы.