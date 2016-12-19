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На Украине за 24 миллиона гривен снимут фильм о «киборгах»

опубликовано vinodelov в Пнд, 19/12/2016 - 21:29 Новость: тема тэги гео
киборг

Государственное агентство Украины по вопросам кино уже приняло такое решение. «19 декабря Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с компанией „ИДАС-ФИЛМ“ контракт о предоставлении проекту „Киборги“ государственной финансовой поддержки размером 23973,6 тыс. гривен. Общая же стоимость производства фильма составит 47947,2 тыс. гривен», — говорится в сообщении госагентства.

Фильм, как сообщается, расскажет «историю одного боевого дежурства в сентябре 2014 года на территории донецкого аэропорта, когда туда приезжает группа добровольцев-националистов». Тех, кого позже украинские СМИ начнут называть «киборгами», приписывая им отсутствие страха перед смертью и фанатическую преданность «идеалам майдана» за то, что те вгрызались в землю донецкого аэропорта, погибая за то, чтобы пославшие их на войну «майданные вожди» могли делать на донбасской войне новые миллионы для собственного кармана.

Не будет в этом фильме и истории о том, что донецкий аэропорт должен был отойти под контроль ДНР еще по итогам первых минских соглашений, однако президент Порошенко скрыл это обстоятельство от украинского общества, послав нацбатальоны на войну. В результате тяжелых боев «киборгам» пришлось покинуть разрушенный аэропорт, понеся многочисленные потери. Теперь этот эпизод украинская пропаганда преподносит в качестве одной из «героических» и «победных» страниц в истории войны на Донбассе. Впрочем, как Иловайский и Дебальцевский котлы, и другие «пэрэмоги» позорной войны против собственного народа.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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