Ситуация на Дебальцевском направлении остается сложной, укрофашисты продолжают обстрелы

Народная милиция ЛНР надеется, что участники запланированной на 21 декабря в Минске встречи Контактной группы дадут "здравую оценку" событиям под Дебальцево, где киевские силовики предпринимают попытки прорыва. Об этом сегодня заявил начальник управления Народной милиции полковник Олег Анащенко.

"Мы надеемся на здравую оценку произошедшего представителями (Специальной мониторинговой) миссии ОБСЕ и СЦКК (Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня), и что в ходе ближайшей встречи Контактной группы в Минске будет дана объективная оценка произошедшего и предприняты соответствующие меры в отношении недееспособного политического руководства Украины", - сказал он.

"Мы в очередной раз обращаемся к мировой общественности и заявляем: мы, как и раньше, готовы и полностью открыты к мирному диалогу и сотрудничеству, мы за то, чтобы на нашей земле сохранялся мир, и не проливалась людская кровь", - подчеркнул Анащенко.

Подразделения 54 бригады ВСУ под прикрытием артиллерии в воскресенье, 18 декабря, предприняли попытку прорыва с направления поселка городского типа Луганское в район села Калиновка. По данным Народной милиции ЛНР, в результате боестолкновения киевские силовики потеряли убитыми 10 человек, около 20 были ранены. Два военнослужащих Республики получили ранения, еще два числятся пропавшими без вести. В ночь на 19 декабря ВСУ обстреляли район села Логвиново из крупнокалиберных артиллерийских орудий и минометов. Сегодня утром киевские силовики возобновили попытки прорыва на нескольких участках линии соприкосновения в районе Дебальцево и обстрел из арторудий позиций Народной милиции в окрестностях Калиновки и Логвиново.

"Нам до сих пор не понятны мотивы: зачем накануне очередной встречи Контактной группы в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе украинским боевикам нужна такая масштабная акция, провоцирующая их самих? Не поддаётся логике и здравому смыслу, зачем украинским силовика устраивать эту кровавую бойню. Какую цель преследовали? За какие идеи пошли в бой украинские военнослужащие, которые лежат сейчас мертвыми на месте событий? Мы считаем, всему виной командование "АТО", бросив все в "АТО" на самотек, тем самым накануне новогодних и рождественских праздников оставили украинские семьи без сыновей, мужей и кормильцев", - заявил Анащенко.

"Данный факт – очередное подтверждение тому, что Киевская хунта не желает соблюдать достигнутые в Минске договорённости и попросту плюёт в лицо мировому сообществу, варварски нарушая все конвенции и нормы международного права", - подчеркнул он.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе на встрече в Минске 26 августа заявили о необходимости установления с 1 сентября "бессрочного прекращения огня" в регионе. Это соглашение стало уже девятой с осени 2014 года договоренностью о соблюдении "режима тишины". В связи с тем, что после 1 сентября киевские силовики, как и ранее, неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями, ЛНР и ДНР заявили о необходимости введения с 15 сентября строжайшего режима прекращения огня. Киев пообещал его соблюдать, однако Народная милиция практически ежедневно фиксирует случаи нарушения перемирия украинской стороной.