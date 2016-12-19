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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 19 Декабря 2016 года опубликовано Nvb2003 в Пнд, 19/12/2016 - 22:04

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. За прошедшие сутки украинские силовики одну тысячу шестьсот восемьдесят четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом во время брифинга 19 декабря сообщил заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин. «При этом противник выпустил по территории Республики пятьдесят четыре артиллерийских снаряда калибра 122 мм, триста десять мин калибра 120 и 82 мм, три танковых выстрела, а также восемьсот семьдесят два боеприпаса из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое оружие. Обстрелам со стороны украинских боевиков Грузевича, Шапталы, Николюка, Соколова и Делятицкого подверглись населенные пункты Республики: Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Железная Балка, Озеряновка, Васильевка, Ясиноватая, Спартак, Веселое, Старомихайловка, Александровка, Докучаевск, Белая Каменка, Коминтерново, Набережное, Сосновское, Новая Таврия, Ленинское, Саханка, Безыменное и поселок шахты «Трудовская» Петровского района Донецка. От артиллерийских и минометных обстрелов с позиций украинских силовиков в Калининском районе Горловки в результате прямого попадания повреждено одно домостроение, в Петровском районе Донецка повреждения получил один жилой дом, а в Коминтерново повреждено семь домостроений», — сообщил Эдуард Басурин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее