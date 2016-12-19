На Украину не пропускают сало из Евросоюза: требуют оплатить пошлину как за мясо

К Всеукраинской ассоциации импортеров мяса и мясопродукции обратились ряд предприятий, осуществляющих таможенное оформление на таможенном посту «Луцк». С 3 декабря оперативная группа Межрегиональной таможни ДФС начала задержку грузов с мясной продукцией, поступающей из различных стран ЕС.

Задержание сопровождаются отборами для лаборатории якобы для определения кода товара. При этом данные действия проводятся с нарушением правил отбора и транспортировки на основе «рисков», установленных данной группой в ручном режиме, — говорят импортеры. Уже задержаны более десятка автомобилей от разных производителей. Поступившие с ЕС под таможенным кодом 0209 (сало), которые пытаются переквалифицировать под код 0203 (мясо, свинина).

Пока грузовики стоят, импортеры испытывают финансовые убытки.

«Я оформляла сало замороженное, фирма „Гликон“, город Днепропетровск. Принял в базу госинспектор Мочанов Виталий Витальевич. Пришло сообщение, что сработали риски. Инспектор сообщил, что приедет оперативная мобильная группа из Киева. Просят, чтобы я организовала, чтобы этот товар можно было извлечь и посмотреть. Я сказала, что не буду этого делать, потому что на улице температура 0 градусов, будет нарушен температурный режим. Решили, что приедут на терминал и осмотрят на таможенной зоне. Приехала машина, вышли трое мужчин, они не представились, приняли у инспектора Мочанова сопроводительные документы. Один из опергруппы в той одежде, без рукавиц, без халата, без медицинской книжки, залез туда, вынул нож из кармана и отрезал там кусок сала с прожилками. Я не знаю, какие споры он мне туда насыпал. Ткнул мне в лицо тот кусок. Затем они пошли на пост, но перезвонили и сказали, что база зависла. Затем сообщили, что будет происходить отбор образцов. Опять пришел человек с топором, который был просто вынут из багажника, его не обрабатывали специальными растворами. Отобрали образцы и на них было наложено таможенное обеспечение. Решили, что эти образцы оставят в машине, потому что на посту не представляется возможным их хранить. Машину опечатали. Совершили акт физического осмотра и там я впервые увидела фамилии сотрудников: Повар Анатолий, Сидоревич и третий… я не разглядела. В понедельник, 5 декабря инспектор попросил меня подписаться на акте отбора образцов задним числом. То есть уже нарушение. 3 декабря акт не составлялся. Я написала отказ, потому что считаю, что отбор был несанкционированный и в нарушение санитарных норм. Не было обработано растворами и не было подходящей одежды. Кроме того, в акте не было подписей представителей оперативной группы. Эти образцы были увезены в таможенную лабораторию во Львове. 13 декабря пришло на пост заключение из лаборатории. Затем его передали в Рымачи, там приняли решение по тарифам, а сегодня я его получила на руки. Был изменен код из сала свиного на свинину замороженную. У нас были попытки, чтобы отобрать образцы для проведения независимой экспертизы. 8 декабря я написала заявление на отбор образцов. До сих пор мне ответа никто не дал. Меня не допускают к машине, чтобы я не могла отобрать образцы», — рассказывает таможенный брокер Светлана.

«Не первый год мы импортируем продукцию из стран Европы. Никогда не нарушали законы, вовремя платили налоги, создавали рабочие места. Возникла непонятная ситуация: 3 Декабря приехала машина с салом, сделали фиктивную экспертизу, нам инкриминируют, что мы везем мясо. Хотят, чтобы мы заплатили, как за мясо. А это на 3–4 тысячи американских долларов больше. Простой рефрижератор стоит 100 евро в день. На сегодня это уже 1200 евро. Это никого не волнует, кроме нас самих. Мы даже не можем попасть к своему товару. Нас не допускают», — рассказывает владелец товара, представитель фирмы «Гликон» из Днепропетровска Валерий Мельников.

Импортеры члены ассоциации прибыли на Волынь, чтобы пообщаться с руководством области и таможни. На таможенном посту «Луцк» комментировать ситуацию отказались, снимать на видео запретили. Инспектор Инна Ниничук сказала, что ситуация на посту патовая, «можно сказать взрывная».

В этот день заместитель начальника таможенного поста Светлана Демиденко, которая до этого исполняла обязанности руководителя, ушла в отпуск. Самого начальника Александра Щуцкого не на рабочем месте нет еще с 1 ноября. Президент Ассоциации импортеров мяса Василий Король, который в этот день прибыл на Волынь из-за жалоб предпринимателей, позвонил начальнику Волынской таможни Виктору Кривицкому. Тот пообещал встречу. Когда Кривицкий прибыл на пост, сообщили, что он готов принять одного представителя от импортеров. Однако, делегация выразила желание общаться с главным таможенником области в полном составе. В кабинете Виктор Кривицкий требовал выключить камеру и предлагал «поговорить откровенно». Гости не были настроены на «откровенный разговор», их интересовала официальная позиция руководителя. Кривицкий сообщил, что все происходит в правовом поле, а каждый таможенник несет ответственность за свои действия, ведь действует он не от собственного имени, а от имени государства. Посоветовал предпринимателям подавать в суд, а не перекрывать дороги.

«Я не могу кого-то винить. Я вижу только то, что в документах. Были отобраны образцы, они прошли лабораторную экспертизу, она показала, что там есть мясные части. Состоялось классификационное решение. Никто никого не обвиняет. Может, они сами не знали, что едет в их машинах», — говорит главный таможенник области.

Далее владелец товара, машину с которым задержали, представитель Днепропетровской фирмы «Гликон» попросил разрешения сфотографировать или снять на видео свою же собственность. Начальник Волынской таможни, посоветовавшись с инспектором Инной Ниничук, дал добро. Но по дороге к таможенной зоне, сопровождающий представитель таможни сообщил, что фото и видеосъемка запрещены. Несмотря на это Валерию Мельникову удалось сделать два снимка, которые он сразу предоставил нам, чтобы продемонстрировать сырье, которое на Волынской таможне растаможивают, как мясо.