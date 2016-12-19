Туннели ИГИЛ глазами Бориса Анзова. Битва за Мосул

Туннели в Иракском городе Башика от "Медиа Мост Болгария" репортаж на Русском Языке! 25.11. 2016г.

9-я дивизия иракской армии при поддержке ополченцев из «Сил народной мобилизации» и «Сил обороны Ниневийской равнины» с 16 на 17 октября, освободила Башику — один из ключевых пригородов Мосула.

Параллельно с боями за город Башика на севере Ирака сейчас проходит операция по освобождению Мосула. Курды столкнулись с ожесточенным сопротивлением экстремистов из ИГИЛ на подступах к городу.

Над линией фронта летают вертолеты, и не смолкает гул от бомбардировщиков коалиции, возглавляемой США. Боевые самолеты регулярно наносят масштабные удары по городу, оценить результаты бомбежек, находясь внизу, довольно трудно. Город освобожден и разбомблен, ведутся саперные работы по разминирование домов.

Почва здесь вся изрыта множеством туннелей, связывающие жилые дома, улицы и дороги. Отработанная земля оставалась спрятанной в домах, чтобы ее невозможно было заметить с воздуха.

На окраине города Башика военное ополчение Пешмерга ( что переведится как «идущие на смерть») обнаружило разветвлённую сеть подземных ходов, длина некоторых достигает 100 метров. Корреспонденту Медиа Мост Болгария Борису Анзову удалось спуститься в тоннели, прорытые террористами.

Противник широко использовал эти подземные ходы, для укрытия от авиаударов. Боевики ИГИЛ применяли разветвлённую сеть подземных ходов при отступлении или для нападения, а также для проникновения в различные районы города.

В тоннелях было обнаружено электричество, различные виды исламской литературы, записки боевиков, а также предметы первой необходимости, которые отступающие были вынуждены бросить при отходе. Рис, мука, фасоль, горох, сухофрукты, множество разного рода медикаментов.

– «Под землёй был даже оборудован медицинский пункт», — рассказал один из военнослужащих.

Перед тем как мы вошли в первый туннель, который был прорыт в частном доме на окраине города, солдаты громко покричали: есть ли кто-нибудь в доме. Военнослужащие зарядили оружие и сняли с предохранителя свои немецкие винтовки G-35, затем дали сигнал следовать за ними строго по их следах, чтоб не наступить на возможную мину.

Разумеется, это очень опасно ведь город не до конца очищен от боевиков.

Впереди спустились два солдата, позади оставались переводчик и сопровождающий в одном лице, с заряженным автоматом калашникова.

Вот система вентиляции, и огромные кислородные бутылки, в этом тоннелле можно ходить в полный рост, слегка пригнувшись. Стенки тоннелля хорошо изолированы и утеплены одеялами и обшитыдосками. В тунелях несколько входов и выходов, солдаты сказали что мнадо вернуться по тому же пути, по которому мы и пришли, так как другие выходы не проверены. Здесь чрезвычайно мало кислорода, так что сразу захотелось быстрее подняться на поверхность. Но солдаты должны проверить все вокруг и обыскивали всевозможные щели для обнаружение чего-нибудь. Предыдущий визит в Сирию научил нас не прикасаться ни к чему лишнему и не трогать ничего, даже на первый взгляд безобидные предметы, например, священная книга Коран может быть заминирована. При поднятии такого

заминированного предмета можно остаться в лучшем случае инвалидом до конца жизни, и то, если сильно повезет. Но солдаты пешмерга продолжают исследовать помещение.

Вот сорвали какие-то тянувшиеся провода. В одной из комнат была проложена телефонная проводная связь с командным пунктом наверху.

Стены домов и половое перекрытие прорыты так, чтоб было возможно перемешаться незамеченными.

После того как мы вышли из эого туннеля, направились к следующему, на окраине города в горах. По дороге солдат пешмерга по имени ..... показывал нам множество других взорванных туннелей. Мы остановились около расстрелянной машины с боевиками. Солдат показал на телефоне видео сюжет, как убитый террорист лежит на земле, и голодная собака грызет его тело. Жуткие кадры, конечно, но таково отношение к террористам здесь в Ираке, они не заслуживают никакого уважения, - объясняет солдат. Тут же рядом другой ополченец указывает на заминированый фугас, скрытый в кустах - жёлтое пластмассовое ведро, привязанное проводами к электрическому столбу. Естественно, нас просят ничего не трогать.

Из Ирака Борис Анзов