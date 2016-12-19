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Обстрелы Александровки не прекращаются

опубликовано vinodelov в Пнд, 19/12/2016 - 22:29 Новость: тема тэги гео
Зимний обстрел Александровки

Село Александровку, подчиняющееся Петровскому району Донецка, каратели ВСУ обстреливают регулярно и беспощадно по отношению к мирным жителям. Украинские вояки открыли по селу огонь из минометов и орудий сразу с двух сторон: с запада и с юга.

Мины калибра 82 и 120 миллиметров, как это было не раз на протяжении прошлой недели, стали разрываться вблизи контрольно-пропускного пункта Александровка, среди дачных домиков и недалеко от жилой застройки.

Вскоре село Александровка вновь оказалось под артиллерийским и минометным огнем. В селе разрывом мины бы поврежден частный жилой дом на улице Горького. Стрельба с перерывами была слышна сельским жителям до утра понедельника, 19 декабря.

Жители Александровки заметили, что украинская сторона теперь чаще открывает огонь по дорогам, ведущим к контрольно-пропускному пункту, и к самому селу

Всем, кто собирается в течении наступившей недели ездить или ходить по этим путям, жители села рекомендуют быть внимательными и острожными, так как украинские военные, пристрелявшись, могут открыть огонь по коммуникациям в любое время суток, в особенности тогда, когда там могут находиться люди и транспорт.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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