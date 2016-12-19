Обстрелы Александровки не прекращаются
опубликовано vinodelov в Пнд, 19/12/2016 - 22:29 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов
О себе
Пришёл, увидел, победил!
|
|
|
Мы в соцсетях
|
Обстрелы Александровки не прекращаются
опубликовано vinodelov в Пнд, 19/12/2016 - 22:29 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Пришёл, увидел, победил!
|
Комментируем:
Пишем в блогах:
Сейчас на сайте 1 пользователь и 612 гостей.
Пользователи на сайте
Отправить комментарий