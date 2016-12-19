ВСУ несут большие потери в боях на «Светлодарской дуге»

В течение всего дня 19 декабря украинские силовики пытались прорвать оборону армий республик Донбасса на нескольких направлениях. Несмотря на все запросы представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) об установлении «режима тишины», ВСУ остановили огонь только вечером.

Счет украинских потерь в районе Дебальцево уже идет на сотню. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщает бывший командир ополчения Горловки Игорь Безлер. По его данным, тела убитых украинских вояк вытаскивают из зоны боевых действий уже вторые сутки. Вот что пишет Безлер: «Мне в личку пришло сообщение от военнослужащего 54 бригады ВСУ. Они доставили тела погибших военнослужащих в морг г. Артемовска. Вторые сутки доставляют тела с района Грязевских ставков, района Логвиново и Калиновки. Он просил написать, чтобы родственники, у кого родные находятся в АТО, просто им позвонили. Более ста семей не услышат голос родного человека уже никогда. Командование скрывает реальные потери. Морг Артемовска оцеплен».

Напомним: в воскресенье, 18 декабря, ВСУ предприняли попытку прорыва с направления н.п. Луганское в направлении н.п. Калиновка (на северо-востоке от Дебальцево). Нарастающими обстрелами они начали провоцировать на агрессивные действия. Жестокие бои шли весь день, однако противника в конце концов удалось отбросить на занимаемые им позиции.

Город Светлодарск расположен на северо-востоке бывшей Донецкой области, недалеко от крупного железнодорожного узла — города Дебальцево. Ближайшие города: Углегорск, Дебальцево, Горловка; поселки — Луганское, Мироновский, Гольмовский; села — Троицкое, Покровское, Ильинка. Светлодарск, а также прилегающие к нему поселения, образуют так называемую «Светлодарскую дугу», а сам город находится практически на линии разграничения (фронта).