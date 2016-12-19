В оккупированном Мариуполе более 20 подростков отравились суррогатным алкоголем

В прошлое воскресенье одна юная жительница Мариуполя пришла домой пьяная, ей стало плохо. Родители срочно вызвали скорую и девочку отправили в реанимацию. С начала года в оккупированном ВСУ городе было зафиксировано более чем 20 случаев отравления несовершеннолетних суррогатами алкоголя. Дети свободно покупают сомнительные алкогольные напитки в ларьках и киосках и пьют их от скуки.

Психологи говорят, что причиной такого поведения является тот факт, что в школе детям рассказывают о прекрасном будущем Украины и «русских агрессорах», которые хотят у них это будущее отнять, а когда они приходят домой, то понимают, что семьи, в которых они живут, опускаются в беспросветность и нищету. Именно двойные стандарты заставляют подростков уходить от реальности и пить спиртное, тем более, что родители заняты единственной проблемой — выжить.

То, что на Украине дети спиваются, недавно было отмечено и в ООН. Опрос, который проводился при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), показал, что 83,4% украинских подростков имеют опыт употребления алкогольных напитков. Также, по данным исследования, на Украине 53,2% подростков имеют опыт курения и 11,3% детей — начинающие наркоманы.