Украинская армия вновь пошла в атаку под Дебальцево

Вооруженные силы Украинысразу на нескольких направлениях. В свою очередь ополченцы пресекают их попытки прорыва, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

Украинские вояки вновь попыталась прорвать оборону под Дебальцево. Они обстреливают территорию в районе сел Калиновка и Логвиново, которые возле Дебальцева. Ими задействованы артустановки калибра 152-миллиметра, гранатометы, минометы и стрелковое оружие.

— ВСУ продолжают попытки прорвать нашу оборону, однако силы Народной милиции их успешно пресекают. Противник несёт потери, но, несмотря на это, пытается прорваться сразу на нескольких участках на линии соприкосновения, в том числе и в районе Калиновки, — заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

ЛНР константировали провал ночных попыток украинских боевиков прорвать оборону. ВСУ применили тяжелое вооружение – минометы и артиллерийские установки. Но силами подразделений Народной милиции были отброшены назад.

Хочется задать вопрос ОБСЕ не пора ли полечится от "куриной слепоты" или процесс перерастет в хроническую форму ?