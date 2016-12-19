Глава Нацбанка Украины должна сидеть в тюрьме, — депутат ВРУ

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева — одна из тех, кто привел к такой сложной ситуации в финансовом секторе страны. Поэтому она — одна из тех, кто должен отвечать за провал банковской системы страны.

Такое мнение высказал депутат от партии Всеукраинское объединение «Свобода», украинский нацист Юрий Левченко.

Юрий Левченко отметил, что обвинять в уничтожении банковской системы Украины нужно не только главу Нацбанка — Валерий Гонтареву.

«Виновен в такой ситуации с финансовым сектором Украины и Порошенко лично, и правоохранительные органы, которые должны следить, в частности по предоставлению фиктивных кредитов. Но, вместе с тем, они получали от этого непосредственной выгоды. Если разобраться подробнее, то виновны в катастрофической ситуации с банковской системой более половины депутатов Верховной Рады», — считает нардеп.

Юрий Левченко добавил, что ситуация с «Приватбанком» наглядно продемонстрировала, что проблемы финансового сектора тесно связаны с олигархами, что и приводит к более масштабным последствиям.

«Вообще проблема заключается не только в „Приватбанке“. Проблема, прежде всего, в структуре власти, которая выстроилась на Украине. Ведь едва ли не вся власть — в руках олигархической клептократии, которая работает исключительно на свое обогащение. Это проявляется в различных сферах жизни страны, в том числе и в финансовой», — отметил Левченко.